ВДНХ приглашает на выставки

Главная выставка страны приглашает всех желающих в майские праздники посетить экспозиции, открытые в павильонах ВДНХ. Гостей ждут полотна живописцев первой половины XIX века, произведения современных художников, коллекция детских советских игрушек, сокровища гробницы Тутанхамона и фотовыставки.

В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ работает выставка «Василий Тропинин. Эпоха и образ». В экспозиции гости увидят восемь полотен Василия Тропинина — одного из ярких выразителей идеалов Золотого века русской культуры. Среди них: знаменитый автопортрет Тропинина с кистями и палитрой на фоне окна с видом на Кремль, портреты Александра Алябьева, Александра Тона, картина «Старик ямщик, опирающийся на кнутовище». Также на выставке представлены работы его современников — мастеров первой половины XIX века.

Выставка открыта по 12 июня, время работы: со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00.

В музее славянской письменности «Слово» (павильон №58) проходит выставка «Наука в лицах». В экспозиции представлены фотопортреты двадцати российских ученых. Герои проекта — лауреаты Премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, победители конкурсов Президентской программы Российского научного фонда, активные участники мероприятий Года науки и технологий.

Выставка работает по 12 июня, со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00.

В Музее ВДНХ (арка Главного входа, правое крыло) до 16 мая можно увидеть экспозицию «Первый директор», посвященную Николаю Цицину — советскому ученому-селекционеру, сыгравшему ключевую роль в создании Выставки и Главного ботанического сада РАН. Гости познакомятся с эпизодами из его жизни, а также увидят фотографии, где он запечатлен вместе с другими известными личностями прошлого века.

Время работы: с 11:00 до 22:00 со вторника по воскресенье.

В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ открылась выставка «С «Лейкой» и блокнотом». В основе экспозиции снимки классика советской фотографии, корреспондента газеты «Красная Звезда» Якова Халипа. Помимо нетленных кадров из фронтовой жизни гости увидят редкие образцы военной техники — отечественной и трофейной.

Выставка продлится до 29 мая. Время работы: со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.

В эколого-просветительском центре «Цветоводство» (павильон №29) открылась выставка «Цветы и только». В экспозиции представлено более 300 работ современных российских художников: Зураба Церетели, Владимира Дубосарского, Люси Вороновой, Елены Ковылиной, Дмитрия Шорина, Марины Звягинцевой и других авторов.

Посетителей ждут произведения разных видов искусства: живопись, графика, скульптура, фотография, а также цифровые произведения, в том числе формата NFT art. Все работы объединены общей темой любви к цветам.

Выставка работает по 26 июня. Время работы: с 10:00 до 18:00 со вторника по воскресенье.

Выставка «Давай играть, как раньше!» проходит в Доме музеев до 19 июня. Экспозиция представлена частными музеями и коллекционерами, здесь можно увидеть советские машинки, кукол, плюшевых мишек, кубики, пирамидки, обручи, мячи, головоломки. Время работы: с 11:00 до 20:00 со вторника по воскресенье.

В павильоне №33 ВДНХ проходит выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона». В экспозиции представлено более ста экспонатов — точных копий вещей, обнаруженных в гробнице египетского царя. Над воссозданием предметов работала команда художников, музейных реставраторов и египтологов. Гостей ждут копии царских драгоценностей, непривычных предметов быта, золотой парадной колесницы, статуй богов, магических украшений царской мумии, золотых саркофагов, а также самого известного бюста Нефертити и знаменитой погребальной маски Тутанхамона.

Выставка работает по 31 августа, ежедневно с 11:00 до 22:00.

Билеты продаются на официальных сайтах Выставки и резидентов. Также приобрести билеты на многие выставки, концерты и спектакли можно в Билетном центре ВДНХ, который открылся на левой стороне в начале Центральной аллеи. В нем установлены терминалы, позволяющие выбрать интересующие активности в разных локациях Выставки и оплатить их в одном месте. Оплата в терминалах производится банковской картой. Воспользоваться услугами центра можно ежедневно с 10:00 до 21:00.

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