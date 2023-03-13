Галерея ВСЕКОХУДОЖНИК приглашает на выставку живописи Даниила Федина «Цветовые лабиринты»

С 7 марта по 19 марта Выставочное объединение ВСЕКОХУДОЖНИК и РОО «Мастер-Класс» проводят выставку живописи Даниила Федина «Цветовые лабиринты».

«Если мы с вами посмотрим, с чего и как начинается творчество в живописи у детей, то мы увидим, что они начинают просто писать свои картины открытыми цветами. Открывают коробку с гуашью, достают нужные краски и начинают разукрашивать свой рисунок. Но это ещё не цветовой лабиринт, а только большой старт в бесконечность цвета и формы. При взаимодействии краски, листа и рисунка создается форма, по которой в дальнейшем двигается картина в глубину или на нас.

Если ребенок начнет осваивать краски, смешивая их друг с другом, то он поймет, что это бесконечный процесс. Это и есть цветовой лабиринт — начальный этап знакомства с красками.

Ребенка отдают в художественную школу, где учат рисунку и владению красками. Когда цвет ложится на рисунок, то происходит игра с формой, которая не имеет границ. Он попадает в этот лабиринт, открывая для себя потайные ходы, которые уже давно были открыты старыми великими мастерами. Так и я постоянно открываю для себя цветовые лабиринты, которыми хочу с вами поделиться», – ваш Даня Федин.

Вход свободный.

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