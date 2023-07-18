Страх выступлений — это нормально!

Разговор с основателями школы деловой коммуникации «КвКубе» Ириной Комаровой и Катериной Рындык-Иголь о том, как не волноваться во время выступлений, подглядывать за лучшими спикерами мира и у кого учиться мастерству общения. Ирина Комарова и Катерина Рындык-Иголь в прошлом телевизионные журналисты-интервьюеры, работали на каналах РБК, Россия-24, Культура. 15 лет назад осознанно ушли с экранов ТВ и создали тандемный образовательный бизнес. Среди учеников школы деловой коммуникации - сотрудники компаний ЕВРАЗ, Сибур, Полюс, Данон, Мвидео, Московская Биржа, Пепсико, Санофи, Нанолек и др. Сейчас «КвКубе» - это два крыла - онлайн и офлайн направления. Программы разнообразны, от презентации бизнеса в СМИ, взаимодействия с начальником-провокатором до подготовки речи спикеров под ключ.

– Почему вас двое?

Ирина Комарова: Во как! Самым первым вопросом Вы попали в самый распространенный:)

Во-первых, мы с Катериной представляем разные типажи собеседников, и это значит, что во время обучения вам с нами не будет скучно. Все время работает переключение: то одна манера говорения, то другая. С нами никогда не скучно, не академично именно потому, что нас двое.

Второй пункт, почему нас двое, может показаться эгоистичным: нам так легче работать. Пока одна говорит, другая отдыхает. Почему для вас это хорошо? Да потому что ваш тренер всегда в ресурсе! За все время работы с нами вы ни разу не почувствуете, что эксперт устал. Рядом с вами всегда полноводный фонтан.

Наконец, третье, самое главное, почему нас двое. Мы с Катериной по-разному воспринимаем речь. Если оба тренера, и Екатерина, и Ирина, вам сказали: «Вот это круто, вот это великолепно, просто браво-брависсимо!» - значит вы попали. Значит, скорее всего, на вас так и отреагируют собеседники. Если одна сказала: «Слушай, ну неплохо», - а другая: «Меня смущает этот тезис...» – скорее всего, именно так и будет реагировать ваш слушатель. Кому-то вы будете хороши, а кому-то не зайдёте. Мы, как лакмусовая бумажка:) Вот поэтому нас двое.

- Всем ли надо уметь хорошо говорить?

Ирина Комарова: Ну нет, не всем. Если вы живете на хуторе, причём в полной изоляции, рядом с вами нет ни людей, нет близких, ни соседей, ни с кем не надо договариваться, любить, сопереживать, налаживать отношения, снимать возражения и далее по списку, - вам не надо хорошо говорить.

Если вы родились мультимиллиардером: вам не нужны деньги, не надо их зарабатывать, не надо расти карьерно, не надо договариваться с бизнес-партнёрами о продажах, о продвижении, об улучшении технологий. Вы не заботитесь о хлебе насущном, все падает с неба, - вам не надо хорошо говорить.

Если уровень вашего умственного, эмоционального развития настолько низок, что вы не анализируете, не обобщаете, не занимаетесь самопознанием, - тоже не надо хорошо говорить.

Во всех остальных случаях, друзья, умение хорошо говорить необходимо. Мы же люди – социальные существа. Мы привыкли взаимодействовать с себе подобными. А общаться и договариваться мы можем благодаря речи, так зачем же делать это плохо? Вы, конечно, понимаете, что я сейчас ёрничала. Но подумайте на досуге, как у вас с общением с близкими, с коллегами, как звучит ваш внутренний голос?

Катерина Рындык-Иголь: Ну, смотрите, хорошо говорить важно, если вы хотите менять жизнь вокруг себя, менять бизнес, каким-то образом проявляться в этом мире. Помните, как звучит девиз TED (напомню, что это главная арена всех спикеров мира)? - «Слова меняют мир».

О том, что это действительно так, говорит огромное количество экспериментов. Например, исследование 1974 года, которое провела американский психолог Элизабет Лофтус. Что она сделала? Взяла 2 группы студентов и показывала им слайды с автомобильной аварией. Она спрашивала у студентов, с какой скоростью двигались автомобили. Но формулировки вводных различались одним глаголом. В первой группе студентов спрашивали: «С какой скоростью двигалась машина в момент удара?». А во второй: «С какой скоростью двигалась машина в момент, когда она врезалась в другой автомобиль?»

Всего лишь один глагол «врезалась», и вот уже в среднем студенты называли скорость на 20 километров в час выше. Представляете? Вот так это работает. Слова действительно меняют мир, влияют на каждую конкретную ситуацию. Поэтому, если вы этого влияния не хотите, можете не уметь хорошо говорить.

– Зачем хорошо говорить?

Катерина Рындык-Иголь: Ну действительно, зачем? В Древней Греции времён республики была такая фраза: «Достойный муж искусен в речах». И риторика действительно была таким, знаете, вопросом выживания. Потому что в суде человек защищал себя сам. Он должен был чётко, при всем честном народе, сформулировать свою жалобу, выступить с призывом, чтобы объединить людей. Потом, конечно, риторика стала сферой очень привилегированной. Учили священников, учили политиков, может быть, ещё адвокатов. 20 век – действительно ренессанс этого предмета. Не случайно сейчас столько школ ораторского мастерства. Огромная конкуренция в этой сфере. Эти навыки нужны всем. А в будущем будут нужны еще больше. Один из главнейших soft skills – именно коммуникабельность, умение строить отношения с людьми и решать жизненные задачи с помощью слов. Поэтому говорить нужно хорошо.

Ирина Комарова: Знаете, приведу три конкретных примера. Самый древний оратор-женщина, Аспасия, жила в то время, когда дамы были абсолютно бесправны. Однако она открыла светский салон, где собирались самые известные люди той эпохи. Почему? Потому что прекрасно говорила, была великолепным оратором. Все стремились попасть в её салон и послушать, как она говорит. То есть, словом она смогла чуть-чуть поменять законы общества.

Давайте пойдём дальше, имя, известное многим. Мартин Лютер Кинг. Еще лет 80 лет назад в Соединённых Штатах существовала сегрегация, ущемлялись права цветного населения. Например, даже беременная темнокожая женщина обязана была уступать место в автобусе белому джентльмену. Так вот, за права цветного населения выступал Мартин Лютер Кинг. Марш гражданского неповиновения, где он произнёс известную всем речь «У меня есть мечта». Ребят, что тогда произошло? Миллионы американцев приняли участие в шествии. И Америка буквально через несколько лет отменила сегрегацию. Снова сила слова.

Хотите частный пример? Один наш бизнес-партнёр, назовём её, допустим, Марией, однажды попала в драматичную ситуацию. Она осталась одна с двумя детьми-подростками и поняла, что денег на двоих детей не хватает. Что делать? Можно пойти к руководителю и сказать: «Я бедная-несчастная, помогите, поднимите зарплату». Не факт, что сработает. Вместо этого она садится и расписывает свои достоинства: что она важного сделала для компании, как ещё она может быть полезна и почему, собственно говоря, ей должны должны повысить зарплату! И вот с этим монологом пришла к руководителю и получила вожделенную прибавку. Вот, друзья, для чего нам с вами нужно уметь хорошо говорить: чтобы чуть-чуть к лучшему поменять либо свою жизнь, либо глобально жизнь общества.

– «Рождённый ползать, летать не может», - есть люди, которым не дано хорошо говорить?

Катерина Рындык-Иголь: Ну что... любому навыку научиться сложно. Я вспоминаю, в школе никак мне не давались запятые. И каждое лето по 2 часа после обеда мы писали с мамой диктанты. Я освоила, получила долгожданную четвёрку по русскому языку. В 8 классе освоила этот навык и закончила школу с медалью. Кому-то нужно меньше времени, чтобы научиться хорошо говорить, кому-то больше. Главное здесь две вещи: мотивация и хороший наставник.

Техники борьбы с волнением деляться на две группы: до выступления и во время. На схеме все возможные варианты.

Ирина Комарова: Знаете, мы говорили, что самый популярный вопрос к нам – почему вас двое? А второй по популярности – вот этот:). Друзья, вы можете себя успокаивать тем, что вам якобы не дано ораторского таланта, и продолжать ничего не делать. А можете попробовать научиться этому навыку и блестяще говорить. И решать свои коммуникационные задачи, достигать цели, которые вам нужны. Знаете, как мы работаем? После теории слушатель записывает себя на камеру. Так вот, по статистике, к шестой записи на камеру появляется прорыв. Стопроцентно. У всех. У кого-то раньше, - к пятой, третьей, - но к шестой попытке улучшения наступают абсолютно у всех. Нельзя научить, можно научиться. Для того, чтобы научиться, сначала надо захотеть.

– Страх публичных выступлений на втором месте после страха смерти. Как говорить и не волноваться?

Катерина Рындык–Иголь: Очень часто задают нам этот вопрос. Скажу парадоксальную вещь: а волноваться нужно. Знаете, если у человека нет вот этого живого нерва, эмоций, - он такой ни рыба, ни мясо. Или, наоборот, может быть излишне самоуверен, вальяжен. Ни тем, ни другим слушателя не зацепишь. Мы здесь подходим к такому сложному понятию, как харизма, внутренняя энергетика. Очень сложно определить словами, что это такое. Знаете, у меня была подруга, замечательная актриса, телевизионная ведущая – Марина Ливанова. И она любила говорить, что для хорошего телевизионщика очень важно вот такое «природное шафе». Я бы сказала, что и у хорошего спикера вот это «природное шафе» должно быть. Так что волноваться нужно. Другое дело, что это волнение не должно переходить в истерику. А для этого есть и гимнастика, и другие способы.

Например, могу посоветовать маленький лайфхак. Если во время выступления вы заволновались: покраснели, забыли слова, какое-то ощущение беспомощности... Нужно дать себе буквально несколько секунд, чтобы успокоиться. Заготовьте какой-нибудь маленький видеоролик и поставьте его. Просто прервитесь и скажите: «А сейчас посмотрим ролик». И вот такой «кот в мешке» даст вам несколько секунд, чтобы успокоиться.

Ирина Комарова: Волноваться - это нормально. Начнем с этого. Волнение – это такой бензин, без которого машина не едет. Другой вопрос, что нам с вами надо снять истерику и оставить этот драйв, этот бензин, который выдаёт нам высокую эмоциональную скорость. Борьбе с волнением у нас посвящена целая тема. Мы с вами сегодня поделимся еще одним упражнением. Представьте, выходите на выступление и понимаете, что все, накрыло, - паника, истерика, вы забыли написанную речь. Что тогда надо сделать? Искренне сказать аудитории, что вы чувствуете. Вот прямо так и скажите: «Ребята, готовился 3 дня и 3 ночи, а сейчас вышел - в голове чистый белый лист из-за волнения. Пожалуйста, вам же не сложно, ну поддержите меня, поаплодируйте!» Отлично работает прием. Вам хватит 20 секунд, чтобы прийти в себя и привести нервишки в порядок. Только не злоупотребляйте, - так нельзя делать постоянно. Вы же понимаете.

– А почему вы решили, что вы имеете право учить коммуникации?

Катерина Рындык-Иголь: А кто вам сказал, что это самая оптимальная формулировка вопроса? Ну, а если серьёзно, право даёт сама жизнь. Более 90% компаний возвращаются к нам снова. Мы работаем с самыми разными бизнесами. Это и большая фарма, и добывающие компании и маленькие стартапы. И люди, которые приходят на курсы «Архитектуры речи» самостоятельно, вне какого-то бизнеса. Все они, как правило, возвращаются и приходят на новые программы, слушают лекции. Мы практически не даём рекламы, мало беспокоимся о том, чтобы говорить о себе из каждого утюга, доносить свою ценность. Но при этом мы постоянно заняты, у нас очень много клиентов. Нас передают как талисман из из рук в руки. Поэтому сама жизнь дала такое право.

Ирина Комарова: Есть как минимум 3 причины, почему мы действительно имеем право преподавать коммуникации. Во-первых, в прошлом мы с Катериной – телевизионные журналисты. И не просто журналисты, мы - интервьюеры. 30 лет на двоих мы разговаривали с нашими гостями в прямом эфире. И замеряли рейтинги: какая беседа успешнее. Мы точно знаем, от каких речевых инструментов зависят успехи\неуспехи в эфире. Поэтому все, о чем мы говорим сейчас на тренингах, мы опробовали в эфире.

Второе. До того, как стать журналистом, Катерина Рындык-Иголь занималась физикой космоса. У неё красный диплом. И весь этот предмет эфемерных деловых коммуникаций мы раскладываем на очень понятные, чёткие схемы. Например, как бороться с волнением? Пожалуйста, друзья, вот вам схемка, она в статье, забирайте. И так со всеми темами в коммуникациях. А я до того, как стать журналистом, получила университетский диплом преподавателя русского языка и литературы. Педагогика, психология, методика преподавания. Мало просто хорошо знать предмет. Мы знаем и умеем учить другого.

Ну и, наконец, третий момент. У нас за плечами, друзья, уже 15 лет работы в этом бизнесе. Мы написали три книги. Четвертая сейчас в процессе. Кстати, она будет называться «Архитектура речи» и выйдет через несколько месяцев.

– Назовите лучших спикеров.

Ирина Комарова: Хороших спикеров много, важно понимать, как их слушать. Возьмем знаковые имена. Стив Джобс, речь перед студентами Стэнфорда (признана лучшей речью последнего десятилетия 20 века). Послушайте, чтобы знать, как рассказывать истории (сторителлинг - самый сложный формат в коммуникациях). Джобс не просто мастерски владел этим приемом, все его выступление в Стенфорде сделано только на историях! Или Мартин Лютер Кинг. Речь «У меня есть мечта». Послушайте, как за счет повторов и речевых иллюстраций нагнетаются эмоции, доводя слушателя практически до экстаза. Приемы простые, а воздействие на слушателя сумасшедшее! Послушайте, как говорит Михаил Казиник. Его выступления - причудливые кружева из приемов яркости речи - это же просто музыка (благо, он скрипач:))! Словом, друзья, смотрите хорошее кино, читайте стоящие книги, слушайте хорошо говорящих спикеров.

Катерина Рындык-Иголь: Я фанат Фёдора Никифоровича Плевако. Культовый адвокат 19 века. Кстати, он никогда не писал свои тексты и не читал с листочка. Это были именно устные выступления. Их потом пересказывали, они становились притчами во языцех. Например, однажды один помещик отдал крестьянам свою землю. Ну вот, был такой у него широкий жест. И никак это юридически не оформил. Через много лет он передумал, отобрал землю обратно. Возмущённые крестьяне, естественно, устроили беспорядки, им грозила каторга. И весь процесс Плевако молчал, а затем сказал: «А давайте накажем этих крестьян ещё строже!» «Как так, зачем?» – не понял судья. А Плевако ответил: «А чтобы навсегда отучить их верить слову русского дворянина!» По сути, что он сделал? Это приём доведения до абсурда. То есть он ещё более усугубил эту ситуацию. И буквально одним предложением заменил каторгу штрафом. Вот такой был человек.

Называть современных спикеров можно бесконечно. Вы смотрели лекции о космосе Нила Деграсса Тайсона? Это блеск!

Совершенно разных политических позиций, но при этом очень яркие спикеры: Юлия Меньшова и Екатерина Шульман. Очень приятно, что женщин-спикеров становится сейчас много ярких, интересных. Поэтому слушайте своих любимых спикеров почаще. Это полезно.

Беседовала Карина КУБОВА

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