Галина Стаханова рассказала, почему так и не вышла замуж

Актриса дала эксклюзивное интервью «Светской хронике»! Как королева эпизодов стала главной российской «бабушкой»? Кем работает единственная дочь звезды? Помогает ли артистка наследнице с воспитанием внучки?

Недавно Галине Стахановой исполнилось 82 года. Знаменитая кино-бабушка с трудом передвигается. Она опирается на костыль и все чаще пользуется инвалидным креслом. Но актриса никогда не жалуется на самочувствие.

«Я легко перенесла коронавирус. Дочка в Коммунарке лежала, а я дома болела», — делится знаменитость.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Галина Константиновна продолжает активно трудиться. Сейчас она снимается в сериале «Не дождетесь». Женщина признается, что скучает без любимой работы.

«Когда засиживаюсь дома, то становится тяжело и тоскливо. А на съемочной площадке черпаешь общение», — объясняет звезда.



Актриса всю жизнь шла к популярности. В юности ее не взяли в театральный вуз, но она не отчаивалась. Стаханова устроилась в театр Маяковского. Она была ученицей гримера, который много лет изготавливал парики для Кобзона!

«Это было доверено только нашему главному гримеру Ивану Васильевичу. Я просто шила крепе, такие косички», — вспоминает женщина.

Вскоре целеустремленную Галину пригласили сняться в киноленте «Девчата». Но только в массовке. Она все равно была рада и знала, что ее главные роли еще впереди.

«Всю дорогу верила. Сейчас ведь тоже молодые студенты приходят, их в массовку пускают. Мы тоже так бегали», — отмечает актриса.

Знаменитость вспоминает, что успех пришел к ней только в 43 года! Тогда она впервые сыграла роль бабушки. Но личным триумфом Стахановой стала роль бабы Мани в трилогии «Елки».

«Помню, как мне говорят: «Вот тут вам матрасики постелем. Вам надо лечь». Я отвечаю: «Ребят, вы что, обалдели? Если я упаду, то вы меня бульдозером не поднимите», — смеется звезда.

На экране Галина Константиновна всегда заряжала зрителей энергией и оптимизмом. Но за кадром она страдала от неудач в личной жизни. Ее первой любовью стал актер Ролан Быков. Стаханова постоянно прощала ему измены. Вскоре у нее случилась трагедия. Артистка забеременела и потеряла ребенка из-за заражения крови. Она полгода пролежала в больнице. Мужчина проведал ее всего лишь один раз.

«Было немножечко обидно. Возможно, мне просто не повезло в жизни», — делится женщина.

После этого случая у теледивы были романы, но она так и не вышла замуж. Актриса родила дочь Марию, но 40 лет скрывала от наследницы имя ее отца.

«Когда работала в «Лужниках», заводила романтические отношения, а целью был ребенок. Вроде у того мужчины была семья, мама не стала ее рушить», — рассказывала Мария журналистам.

Три года назад девушка сделала тест ДНК и выяснила, что ее отец – Николай Махляев. Мужчина работал с ее матерью в молодости.

«Я с мужчинами дружу, но большой любви в своей жизни не испытала», — признается Галина.

Дочь артистки не пошла по ее стопам. 47-летняя Мария преподает в медицинском колледже. После смерти супруга она растит дочь Лизу. Сейчас женщины живут втроем. Галина Константиновна помогает с воспитанием школьницы.

«Она говорит: «Бабушка, я тебя так люблю, ты у меня такая хорошая». Но я все равно ее ругаю, учится плохо и хулиганка! Ничего она не любит, не заставишь», — делится звезда.

Знаменитость не жалеет, что так и не познала семейного счастья. Всероссийская бабушка уверяет, что ей давно не до романтики!

«Да вы что? За 80 лет уже. Дочка есть, внучка есть, я счастлива!» — говорит актриса.

Сейчас Стаханова наслаждается своей популярностью. Она радуется, когда ее узнают в магазинах. Артистка с удовольствием оставляет автографы каждому поклоннику, но жалеет только об одном: что все это не случилось с ней раньше.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»,

Фото — сайт ru.wikipedia.org

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