«НЕВЕСОМОСТЬ» – open-call для художников

Галерея современного искусства «FEDINI Gallery» (Москва) и галерея «G Gallery» (Самара), при содействии и поддержке Русского дома в Анкаре (Турция) и R&D Renova (ИЦ Сколково, Москва) организовали международный Арт-проект «WEIGHTLESSNESS» | «НЕВЕСОМОСТЬ» (open-call) для поддержки художников и современного искусства России.

Цели проекта: обмен культурными традициями, новыми взглядами и интерпретацией искусства; продвижение современного искусства России за рубежом; создание культурной повестки посредством творческого диалога со зрителем и в творческой среде без языковых и прочих барьеров.

Тема проекта «Невесомость» (нулевая гравитация). Отсутствие материи как опоры. Взгляд на эмоции, чувства, отношения, состояние, пространство, предметы бытия, вселенную. Тема раскрывает возможности абстрагироваться от всего материального и физического. Стираем границы разума, действия, физики. Зрители окунуться в мир безграничного пространства, эмоций, цвета и обликов.

Международный уровень выставки помогает обмениваться культурными традициями, новыми взглядами и интерпретацией искусства.

В экспозиции «Невесомость» принимают участие профессиональные художники с успешным опытом участия в общероссийских и международных проектах.

На экспозиционной площади будут представлены более 60 работ – живопись, фотографии, скульптуры и др.

Этапы проекта:

Экспозиция проекта в «FEDINI Gallery» в ИЦ Сколково, Москва (декабрь 2022 — январь 2023);

Экспозиция проекта на AnkaraArtFair 2023, Анкара, Турция (март 2023);

Другие регионы (определяются по итогу реализации первых двух этапов).

Арт-кураторы проеекта: Екатерина Самитина (посол Мира от United Peace Federation) и Аркадий Ким (арт-директор, художник).

Открытие арт-проекта «Невесомость» — групповая выставка современного искусства (художников, скульпторов и других творческих профессий) состоится 23 декабря 2022 года на площадке галереи «FEDINI Gallery» в «R&D Ренова» инновационного центра Сколково (г. Москва, ул. Сикорского, 11).

Даты 1 этапа: с 23 декабря 2022 года по 20 января 2023 года.

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