Наталия Гулькина рассказала, сколько денег тратит на запись одного хита

Экс-солистка группы «Мираж» поделилась подробностями своей творческой и личной жизни! Как экономит звезда 90-х? Почему ее бизнес по пошиву сумок не приносит дохода? Как развивается ее роман с молодым бодибилдером?

Два месяца назад Наталия Гулькина призналась, что закрутила роман с молодым сексуальным мужчиной. Избранником певицы стал Рамзес Тлякодугов, который на 13 лет моложе ее!

«Когда Рамзес заходит в помещение, то все женщины сразу обращают на него внимание. Потому что он – гора, скала. Он еще и внешне очень красивый», — делилась блондинка.

Бодибилдер и исполнительница встретились на съемках клипа. По сценарию они должны были играть возлюбленных. Наталия и Рамзес так увлеклись, что начали встречаться в реальной жизни. Артистка уже успела познакомить спортсмена со своими детьми! Дочь и сын одобрили выбор матери.

«Сказали, что он хороший и классный. Берем», — смеется знаменитость.

«Наташа сама по себе очень сексуальная, яркая и эффектная. Мне кажется, что этот молодой человек, которого мы видели, действительно в нее влюблен», — считает певец Прохор Шаляпин.

«Думаю, что у Наташи есть не один мужчина, который за ней ухаживает. Дай Бог, чтобы я тоже выглядела как она, потому что она красотка», — делится певица Милена Дейнега.

Но недавно исполнительница неожиданно заявила, что решила переснять свой новый клип! Ей якобы не понравились кадры с Рамзесом. Гулькина уже нашла ему замену, а вскоре приступит к работе.

«Я решила поменять молодого мужа на старого. Буду снимать на эту же песню «Я просто женщина» абсолютно новый клип, уже с другим мужчиной», — рассказала звезда.

Поклонники думают, что экс-солистка группы «Мираж» рассталась с бодибилдером. Наталия признается, что они практически перестали видеться. Она отказывает ему в свиданиях и не берет с собой на светские мероприятия.

«Рамзес предлагает поехать вместе, но я понимаю, что я выступлю, спою и сразу уеду отдыхать. Он даже обижается, что я его все время куда-то откладываю», — отмечает артистка.

Певица поспешила успокоить фанатов. Она говорит, что у них с возлюбленным все хорошо. Просто сейчас знаменитость не может позволить себе с головой окунуться в отношения.

«У меня очень много гастролей, я постоянно уезжаю. Мы в основном общаемся по телефону, переписываемся», — объясняет блондинка.

Исполнительница долгое время была без работы, а теперь наверстывает упущенное. Во время пандемии она практически осталась без средств к существованию. Гулькина готова была устроиться водителем такси, чтобы расплатиться с кредиторами и прокормить семью!

«Я потратила все свои деньги, пришлось взять кредит. На жизнь надо. Как я буду гасить кредит, не знаю», — жаловалась звезда.

Наталия узнала, что такое безденежье, поэтому сейчас пытается заработать всеми способами. Она участвует в концертах, снимается в ток-шоу и даже открыла свой бизнес по пошиву сумок! Но хобби пока не приносит дохода.

«Вкладываешься много, а на выходе каждая сумка по себестоимости. Пока это все будет продаваться, оно очень нескоро окупится. Это невыгодная история, неинтересно. Хочется заработать», — делится блондинка.

Гулькина не отчаивается и верит, что однажды бизнес начнет приносить прибыль. Пока певица не тратит деньги впустую. У нее даже нет помощников по дому.

«Все девчачьи дела на мне. Кто будет за меня этим заниматься?» — рассуждает артистка.

Исполнительница не посещает косметолога и не делает омолаживающие процедуры. 58-летняя звезда считает, что прекрасно выглядит. Она благодарит генетику за возможность экономить.

«Когда мы станем миллионерами, тогда и будем позволять себе эксперименты», — объясняет Наталия.

Знаменитость отказалась от спонтанных покупок и рационально относится к своему питанию. Недавно ее бывший супруг привез с рыбалки хороший улов. Предприимчивая женщина сделала запас на черный день!

«Это настоящее мучение. Я чистила ее несколько часов, сама, этими звездными руками. Рыба лежит у меня по пакетам и в заморозке. На голодные дни, черную зиму», — делится артистка.

Гулькина признается, что экономит, но никогда не жалеет денег на новые песни. Исполнительница тратит на покупку одного хита и его дальнейшую аранжировку более одного миллиона рублей!

«Цены бывают такие, что не каждый артист может позволить себе купить у некоторых авторов. Знаю, что у Фадеева достаточно дорого. Цены бывают разные – от пяти тысяч долларов за песню, есть за десять тысяч долларов. Но ее нужно не только купить, необходимо еще написать аранжировку, нужно поехать на студию, которую тоже надо оплатить», — рассказывает знаменитость.

Сейчас певица активно работает над записью альбома. Она потратила внушительную сумму на четыре новые песни. Гулькина надеется, что все расходы в итоге окупятся, и ей больше не придется экономить каждую копейку.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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