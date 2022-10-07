«Газовый Свет» в Театре V

12 октября на сцене «Театра V» будет сыгран самый популярный спектакль прошлого сезона «Газовый Свет».

«Газовый Свет» — психологический детектив по пьесе Патрика Гамильтона, раскрывающий подноготную абьюзивных отношений. Данная пьеса очень популярна во всем мире, ведь именно она дала в свое время название психологическому термину «газлайтинг», который означает высшую форму психологического насилия и широко используется в психотерапии.

Историческая справка: Патрик Гамильтон написал данную пьесу в один из самых темных периодов своей жизни, когда в возрасте двадцати восьми лет, пребывая на пике своей литературной карьеры, Гамильтон был сбит пьяным водителем, который не сразу заметил произошедшее, протащив писателя по улицам Лондона, что привело к множественным переломам и травмам лица, потребовавшим пластической операции и вынудившим его провести год в больницах и медицинских учреждениях. К сожалению, все усилия врачей не смогли спасти его от хромоты и полного паралича руки. А спустя два года после трагедии, мать писателя покончила собой.

Популярность данной пьесы не угасает с годами. Более того она является хрестоматийной для психологов и их пациентов. Удивительно, что в России «Театр V» — единственный, кто поставил данный спектакль, более того в уникальном авторском переводе, который вы не услышите больше нигде.

По отзывам наших зрителей спектакль помогает найти ответы на самые сложные жизненные вопросы, дает «глоток свежего воздуха» и расширяет привычное видение устаканившейся жизни.

Ближайшие даты спектакля: 12 октября и 10 ноября.

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