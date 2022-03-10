В это сложное время надо искать спасение в искусстве! Давайте вместе отправимся в невероятное путешествие по Новой Третьяковской галерее вместе с Кириллом Алексеевым, где хранятся шедевры Русского Авангарда ХХ века! Именно у нас, висит самый первый Чёрный Квадрат, созданный Казимиром Малевичем в 1915 году, полностью перевернувший ход истории искусств, и знаменитая гигантская птица «Леталин», спроектированная Владимиром Татлиным.
А Кандинский, Шагал, Гончарова, Пиросмани… Все эти великие художники, великие творцы своего времени, наши с вами соотечественники.
Советский авангард прошел длинный путь от подражания народным образам и изучения различных техник, до абсолютной абстракции, в которой господствуют идея и авторский замысел. Почему с годами искусство становится проще, а идеи сложнее? Откуда же возник черный квадрат? Почему художники отказались от реализма и пришли к абстракции, а затем к абсолютному нулю?
Ответ на эти и другие вопросы можно найти в нашей захватывающей прогулке! Первый выпуск #ARTпатруль в 2022 году. Во второй части выпуска про русский авангард, которая выйдет уже совсем скоро, Розыгрыш невероятного каталога от Кирилла Алексеева.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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