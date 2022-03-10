Премия The Art Newspaper Russia представила шорт-лист

Согласно регламенту ежегодной Премии The Art Newspaper Russia, редакция газеты объявляет ее шорт-лист. В этом году Премия юбилейная — вручается в десятый раз. В шорт-лист вошли самые значимые события в области искусства в пяти номинациях, соответствующих рубрикам газеты: «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад».
Номинация «Музей года»
- Нижегородский государственный художественный музей (Нижний Новгород);
- Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ) (Москва);
- Государственная Третьяковская галерея (Москва).
Номинация «Выставка года»
- «Илья Репин (1844–1930). Изображая русскую душу». Пти-пале (Париж);
- «Бывают странные сближенья». Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва);
- «Линия Рафаэля. 1520–2020». Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург).
Номинация «Книга года»
- ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда: Каталог выставки / Музей Москвы. М.: ABCdesign, 2021;
- Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924: Каталог выставки. М.: Музей русского импрессионизма, 2021;
- На районе. Культурная динамика и художественная энергия между центром города и окраинами: Москва и Вена. В 8 т. / Совместный издательский проект Австрийского культурного форума и издательства Artguide Editions. 2020.
Номинация «Реставрация года»
- Фабрика-кухня завода им. Масленникова (Самара). Заказчик работ: Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Научный руководитель проекта реставрации: Ирина Калугина (Центральные научно-реставрационные проектные мастерские). Архитектор приспособления: Виталий Стадников;
- Театр Гонзаги в Государственном музее-усадьбе «Архангельское» (Московская область). Заказчик: Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации (ФГКУ «ДСРиР»). Проект реставрации: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские (ФГУП «ЦНРПМ»). Исполнитель: Межобластное научно-реставрационное художественное управление (АО «МНРХУ»);
- Шлем Ярослава Всеволодовича в Оружейной палате (Москва). Заказчик: Музеи Московского Кремля. Работы выполнил: Михаил Кружалин (Музеи Московского Кремля).
Номинация «Личный вклад»
- Михаил и Елена Карисаловы, коллекционеры, меценаты;
- Андрей Чеглаков, ученый-математик, предприниматель, коллекционер;
- Марианна Сардарова, коллекционер, меценат;
- Дмитрий Пумпянский, коллекционер, меценат;
- Леонид Михельсон, меценат;
- Александр Мечетин, коллекционер, меценат;
- Андрей Малахов, телеведущий, коллекционер.
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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.