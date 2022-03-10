Премия The Art Newspaper Russia представила шорт-лист

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Согласно регламенту ежегодной Премии The Art Newspaper Russia, редакция газеты объявляет ее шорт-лист. В этом году Премия юбилейная — вручается в десятый раз. В шорт-лист вошли самые значимые события в области искусства в пяти номинациях, соответствующих рубрикам газеты: «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад».

Номинация «Музей года»

  • Нижегородский государственный художественный музей (Нижний Новгород);
  • Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ) (Москва);
  • Государственная Третьяковская галерея (Москва).

Номинация «Выставка года»

  • «Илья Репин (1844–1930). Изображая русскую душу». Пти-пале (Париж);
  • «Бывают странные сближенья». Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва);
  • «Линия Рафаэля. 1520–2020». Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург).

Номинация «Книга года»

  • ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда: Каталог выставки / Музей Москвы. М.: ABCdesign, 2021;
  • Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924: Каталог выставки. М.: Музей русского импрессионизма, 2021;
  • На районе. Культурная динамика и художественная энергия между центром города и окраинами: Москва и Вена. В 8 т. / Совместный издательский проект Австрийского культурного форума и издательства Artguide Editions. 2020.

Номинация «Реставрация года»

  • Фабрика-кухня завода им. Масленникова (Самара). Заказчик работ: Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Научный руководитель проекта реставрации: Ирина Калугина (Центральные научно-реставрационные проектные мастерские). Архитектор приспособления: Виталий Стадников;
  • Театр Гонзаги в Государственном музее-усадьбе «Архангельское» (Московская область). Заказчик: Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации (ФГКУ «ДСРиР»). Проект реставрации: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские (ФГУП «ЦНРПМ»). Исполнитель: Межобластное научно-реставрационное художественное управление (АО «МНРХУ»);
  • Шлем Ярослава Всеволодовича в Оружейной палате (Москва). Заказчик: Музеи Московского Кремля. Работы выполнил: Михаил Кружалин (Музеи Московского Кремля).

    Номинация «Личный вклад»
  • Михаил и Елена Карисаловы, коллекционеры, меценаты;
  • Андрей Чеглаков, ученый-математик, предприниматель, коллекционер;
  • Марианна Сардарова, коллекционер, меценат;
  • Дмитрий Пумпянский, коллекционер, меценат;
  • Леонид Михельсон, меценат;
  • Александр Мечетин, коллекционер, меценат;
  • Андрей Малахов, телеведущий, коллекционер.
Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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