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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Гендиректор Газпром-Медиа Холдинга Александр Жаров представил результаты исследования образа героя отечественного кино

editor
By editor
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Российская киноиндустрия находится в поиске новых образов героев, отвечающих потребностям и пожеланиям аудитории. О том, какие герои достойны стать символом поколения с учетом исторического наследия и современных вызовов, говорили на сессии «Современный герой в кино и медиа. Роль и значимость для развития общества» на Х Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. «Газпром-Медиа Холдинг» выступает юбилейным партнером мероприятия. Участниками сессии стали генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, статс-секретарь — заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилёва, заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель театра и школы Олега Табакова Владимир Машков, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер и сценарист Карен Шахназаров и актер театра и кино Милош Бикович. Модератором сессии выступила ведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова. На сессии были представлены результаты подробного исследования образа героя, которое «Газпром-Медиа Холдинг» проводил в течение этого года. «Наш герой — это мы сами. Он любит свою малую и большую Родину, он верен своей семье и близким, верен своим принципам и готов их стойко отстаивать даже в жестких конфликтах. Он не лишен изъянов, ошибается, иногда действует грубо, но перевоспитывается, он не шаблонный американский супермен — он отражение каждого из нас», — рассказал генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров. Исследование «Газпром-Медиа Холдинга» объединяет интервью с экспертами, семиотический анализ отечественного кино за последние 40 лет, а также общение с населением крупных и малых городов России. В результате авторам исследования удалось сформировать 43 архетипа героев, разделив их на уходящие, доминирующие в настоящий момент и зарождающиеся. Александр Жаров отметил, что на данный момент образы персонажей российского кино развиваются по двум основным линиям: преображение существующих архетипов с учетом меняющихся ценностей и формирование аутентичных российских кодов. Так, происходит эволюция линейного кода «Супермена-одиночки», типичного для боевиков, выпущенных в течение 1990-х гг., в многогранный образ «Добро с кулаками», к которому можно отнести главного героя сериала «Полярный» телеканала ТНТ. Ко второму направлению можно отнести «перевоспитанного» персонажа, показанного в серии фильмов «Холоп», где главную роль исполнил актер Милош Бикович. В дальнейшем «Газпром-Медиа Холдинг» планирует использовать результаты исследования при формировании бизнес-стратегии, а также создании новых кинопроектов.

Российская киноиндустрия находится в поиске новых образов героев, отвечающих потребностям и пожеланиям аудитории. О том, какие герои достойны стать символом поколения с учетом исторического наследия и современных вызовов, говорили на сессии «Современный герой в кино и медиа. Роль и значимость для развития общества» на Х Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. «Газпром-Медиа Холдинг» выступает юбилейным партнером мероприятия.

Участниками сессии стали генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, статс-секретарь — заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилёва, заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель театра и школы Олега Табакова Владимир Машков, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер и сценарист Карен Шахназаров и актер театра и кино Милош Бикович. Модератором сессии выступила ведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова.

На сессии были представлены результаты подробного исследования образа героя, которое «Газпром-Медиа Холдинг» проводил в течение этого года.

«Наш герой — это мы сами. Он любит свою малую и большую Родину, он верен своей семье и близким, верен своим принципам и готов их стойко отстаивать даже в жестких конфликтах. Он не лишен изъянов, ошибается, иногда действует грубо, но перевоспитывается, он не шаблонный американский супермен — он отражение каждого из нас», — рассказал генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

Исследование «Газпром-Медиа Холдинга» объединяет интервью с экспертами, семиотический анализ отечественного кино за последние 40 лет, а также общение с населением крупных и малых городов России. В результате авторам исследования удалось сформировать 43 архетипа героев, разделив их на уходящие, доминирующие в настоящий момент и зарождающиеся.

Александр Жаров отметил, что на данный момент образы персонажей российского кино развиваются по двум основным линиям: преображение существующих архетипов с учетом меняющихся ценностей и формирование аутентичных российских кодов. Так, происходит эволюция линейного кода «Супермена-одиночки», типичного для боевиков, выпущенных в течение 1990-х гг., в многогранный образ «Добро с кулаками», к которому можно отнести главного героя сериала «Полярный» телеканала ТНТ. Ко второму направлению можно отнести «перевоспитанного» персонажа, показанного в серии фильмов «Холоп», где главную роль исполнил актер Милош Бикович.

В дальнейшем «Газпром-Медиа Холдинг» планирует использовать результаты исследования при формировании бизнес-стратегии, а также создании новых кинопроектов.

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