Геологические и этнографические образцы, собранные в кругосветном путешествии Клуба 5 Океанов станут частью экспозиции Музея Мирового океана

В Музее Мирового океана состоялась творческая встреча с участниками Клуба 5 Океанов. Команда кругосветчиков под парусом исследует уникальные уголки планеты, изучает экологические проблемы океанов, активно участвует в просветительских проектах.

В марте 2023 года Клуб 5 Океанов заключил соглашение о сотрудничестве с Музеем Мирового океана. Соглашение предусматривает организацию совместной выставочной деятельности, включающей использование геологических и этнографических коллекций и кино-видео-фотоархивов, собранных в экспедициях клуба.

По специальному заданию музея во время экспедиции 2022-2024 годов команда собрала внушительную коллекцию материалов – пески, горные породы, этнографические материалы, типографическую продукцию по маршруту следования экипажа, которые отражают геологическое разнообразие и культурные особенности регионов.

Помощь российской науке в исследованиях Мирового океана – одна из миссий команды Клуба. В рамках путешествия проводится сбор проб воды и грунта, описание новых биологических видов, исследования биомассы и разнообразия микроводорослей, оценка последствий изменения климата и другие.

Своё первое двухлетнее кругосветное плавание экипаж Клуба завершил в марте 2024 года. В ноябре команда отправится во вторую кругосветную экспедицию и планирует дополнить фонды музея материалами из более чем 30 стран мира. Это путешествие направлено на реализацию социальной миссии проекта: клуб стремится сделать яхтинг доступным для всех, включая людей с ограниченными возможностями. И предстоящая кругосветка даст возможность пересечь океан под парусом молодым ребятам, подопечным Фонда «Жизнь в движении».

Клуб 5 Океанов личным примером показывает, что путешествие под парусом – это не только спорт и отдых, но и пример научного добровольчества, социальной интеграции, а также серьезный вклад в установление мирных и дружеских отношений между народами.