ГЕРМАНИЯ (БЕРЛИН): Музей декоративно-прикладного искусства принимает одну из самых значительных частных собраний

Рейнгольд Вюрт (род. 1935) – известный немецкий предприниматель, один из крупнейших европейских коллекционеров произведений искусства. В собрание Рейнгольда Вюрта входят произведения живописи, скульптуры эпох Возрождения, модерна, импрессионизма, экспрессионизма, реализма, современного искусства. С 2006 года Государственные музеи Берлина проводят выставки известного частного собрания.

Около 70 произведений изобразительного, декоративно-прикладного, ювелирного искусства будут представлены в залах музея на выставке под названием «Избранные гости». Редкости из коллекции Вюрт». Среди них «Лаокоон» Леонхарда Керна – одного из значительных немецких скульпторов XVII века, позолоченная Минерва Тициано Аспетти, дивные кубки – напоминание о церемониалах за праздничными столами.

«Я преклоняюсь перед произведениями искусства, выполненными из слоновой кости и дерева. Рук мастеров коснулся Бог, я хотел бы поделиться таковой радостью с другими», — говорит сам коллекционер.

Выставка продлится с декабря 2021 по июль 2022.

Марина АБРАМОВА

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