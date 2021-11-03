Мультимедиа Арт Музей, Москва проведет «Ночь Искусств» в режиме онлайн

Мультимедиа Арт Музей, Москва представляет программу для всероссийской акции «Ночь Искусств». На официальной странице музея во ВКонтакте пройдет серия онлайн-премьер: экскурсии основателя и директора МАММ Ольги Свибловой по выставкам 25-го, юбилейного выставочного сезона МАММ; цикл интервью «Как живут современные художники» — совместный проект МАММ и Школы Родченко; видео-исследование студентки Школы Родченко Яны Осман «Острие стока»; лекция искусствоведа и блогера Артура Чехса «Текст в искусстве XX — ХXI века»; аудиовизуальный проект «Музыка для конца света V» выпускницы Школы Родченко Эллины Геннадьевны.

19:00 — онлайн-экскурсии Ольги Свибловой. «Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии. 1860 — 1970-е годы» из коллекции МАММ. Экспозиция дает возможность проследить, как развитие технологий повлияло на искусство фотографии, и сделало возможным появление цветной фотографии в ее современном виде. Это также краткий конспект истории российской фотографии со второй половины XIX века до второй половины века XX. На выставке представлены цветные фотографии классиков российской фотографии: Алексея Мазурина, Сергея Левицкого, первой женщины-фотографа и владелицы фотоателье в Российской империи — Елены Мрозовской, Петра Павлова, Петра Веденисова, Сергея Прокудина-Горского, Александра Родченко, Александра Гринберга, Якова Халипа, Всеволода Тарасевича, Дмитрия Бальтерманца, Ивана Шагина, Бориса Михайлова, Александра Слюсарева и др. Более 350 работ, представленных в экспозиции, также дают возможность увидеть историю России сквозь призму цветной фотографии.

Олег Целков. «Я не здешний, я чужой». Выставка посвящена памяти недавно ушедшего из жизни классика современного искусства, создавшего собственную уникальную изобразительную систему. Илья Кабаков, учившийся с Олегом Целковым в одной художественной школе, писал о нем в «Записках о неофициальной жизни в Москве»: «Олег Целков — гений, который не нуждается как бы ни в каком прошлом, который как бы родил самого себя». Иосиф Бродский, друживший с Олегом Целковым, считал его «самым выдающимся русским художником послевоенного периода».



МишМаш. «День за днем». Арт-дуэт МишМаш (Маша Сумнина и Миша Лейкин) во время локдауна впервые был разделен границами, закрытыми в разгар эпидемии. 1 января 2021 года оказавшаяся в одиночестве Маша Сумнина превратила в арт-объект, выражавший ее эмоциональное состояние, маленький предмет – деревянную единичку. С тех пор художники ежедневно трансформировали этот арт-объект. Наслоения каждого последующего дня скрывали предыдущие и становились воплощением субъективного переживания времени художников.

МишМаш каждый день фотографируют меняющийся арт-объект и выкладывают снимки в свой Instagram (@mishmash.ru. В МАММ эти фотографии в реальном масштабе жизни объекта превратились в выставку-перформанс. Каждый день в нее добавляются новые воплощения объекта, так что проект живет в МАММ в развитии. «В прошлом году было достаточно времени, чтобы подумать о времени. Как, наслаиваясь, оно превращает шок в рутину, как ты с трудом пропихиваешь его через себя, и как оно смягчает острые углы, как каждая вещь вокруг отсчитывает время от чего-то и до чего-то», — рассказывает Маша Сумнина. Перформанс закончится 1 января 2022 года. После Нового Года арт-объект в своем последнем материальном воплощении будет представлен в музее. Это история про то, как меняемся мы сами, как меняется мир, который мы видим всегда лишь в последнем воплощении, редко понимая, что предшествовало последнему слепку, видимому нашим глазом.

ЕлиКука «Сила искусства. Просроченный юбилей». Интерактивная инсталляция арт-группы ЕлиКука (Олег Елисеев и Евгений Куковеров) с юмором, присущим этим молодым и уже очень хорошо известным художникам, предлагает задуматься о вечных вопросах: почему людям необходимо искусство? Как измерить силу его воздействия? На выставке можно и нужно измерить силу искусства в ньютонах, лошадиных силах, граммах и даже проверить его на калорийность. Выставка предлагает зрителю самые разные и неочевидные виды физического контакта с арт-объектами. Сила, приложенная к одному из арт-объектов, посредством сложно простроенных художниками связей, может привести к движению или изменению отдаленной, а иногда и скрытой от непосредственного взгляда части инсталляции. Распутывать эти связи интересно и весело, но за художественной игрой скрывается глубокий месседж, и невольно вспоминаются строки великого поэта Федора Тютчева: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, — и нам сочувствие дается, как нам дается благодать…».

Сара Мун «Однажды где-то, но не здесь» — восьмой проект классика французской и мировой фотографии в МАММ. Эта выставка – своеобразная ретроспектива, где собраны работы Сары Мун в области моды и стиля, ее классические фотографии с животными, цветами и цирком, а также новая серия с индустриальными объектами и портами, запечатленными в Санкт-Петербурге, Европе и Америке.

Художественный мир Сары Мун открывает те измерения человеческого существования, о которых мы редко задумываемся: хрупкость, пронзительность, бренность бытия и окружающего нас мира. На выставке также представлен ее знаменитый короткометражный фильм «Русалка Одервиля» созданный по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена «Русалочка».

Более подробная информация о выставках по предложенным ссылками и на сайте www.mamm.art.

20:30 — «Как живут современные художники» — совместный проект МАММ и Школы Родченко. Это интервью с молодыми художниками, которые отвечают на вопросы о себе, жизни и искусстве. В проекте приняли участие выпускники Школы Родченко: Ульяна Подкорытова, Олег Устинов и Катя Муромцева, одни из лидеров современного искусства России.

21:05 — видео-исследование студентки Школы Родченко Яны Осман «Острие стока». В 2019 году на въезде в Красноярск установили самый высокий в России поклонный крест. Через полгода выяснилось, что это «антенно-мачтовое сооружение в форме креста». Блестящий, умный и остроумный документальный детектив Яны Осман заинтересует всех, кто любит науку, историю и современное искусство.

21:38 — лекция искусствоведа и блогера Артура Чехса «Текст в искусстве XX–XXI века». Он расскажет, зачем художникам слова, и как они ими пользуются.

23:00 — Эллина Геннадьевна «Музыка для конца света V». Эллина Геннадьевна (Эллина Халяпина) — руководитель практикума «Интерактивные, коммуникативные и смешанные медиа» в Школе Родченко. Она представит запись специального поп-эмбиент-вапорвейв лайва, основанного на манипуляции с хитами постсоветской эстрады.

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