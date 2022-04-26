Герои сериала «Спорт Тоша» выступили на фестивале «ГТО всей семьей»

23 апреля 2022 года в Олимпийском центре братьев Знаменских прошел второй этап фестиваля «ГТО всей семьей». Герои сериала «Спорт Тоша» — Дракоша Тоша и львенок Лева – стали гостями праздника, организованного Московским центром «Патриот.Спорт».

Сериал «Спорт Тоша» — веселая энциклопедия видов спорта для детской аудитории, созданная компанией «ЯРКО» (входит в группу компаний ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-Медиа») в партнерстве с телеканалом «Матч ТВ». Со дня премьеры в январе 2022 года сериал объединяет юных любителей спорта в России и за ее пределами – это совместные конкурсы и проекты, открытые показы и коллаборации.

В городском фестивале «ГТО всей семьей» приняли участие семейные команды с возрастом участников от 6 до 69 лет. Проект реализуется в рамках фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Более 400 человек, в том числе 15 семейных команд, попробовали свои силы, выполнив нормативы по бегу и смешанному передвижению, наклонам, прыжкам, отжиманиям и подтягиваниям на перекладине, рывкам гири, метанию мяча и стрельбе из электронного оружия.

«Комплекс «Готов к труду и обороне» позволяет жителям столицы независимо от возраста приобщаться к физкультуре и спорту, вести здоровый образ жизни. Такие спортивные праздники объединяют взрослых и детей, помогают стать активными, энергичными и, что самое главное — здоровыми. Конечно, не все юные участники фестиваля станут профессиональными спортсменами или чемпионами, но точно будут заниматься спортом в свое удовольствие. Детский мультсериал, персонажи которого стали гостями фестиваля, рассказывает именно об этом – важности занятий физкультурой и уверенности в своих силах», — отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Первой в основном зачете стала семья Скалиных из школы № 1409, титул «Самой гибкой семьи» и «Самой быстрой семьи» получила семья Шустиных из школы № 1948, «Самой сильной» стала семья Зверевых из Романовской школы.

Сериал «Спорт Тоша» тоже может похвастаться достижениями – приключения обаятельных героев в мире спорта можно увидеть не только на телеканале «МАТЧ!», но и на платформе IVI, YouTube-канале «ЯРКО», а также на RuTube, MegafonTV, YotaTV и OKKO, в онлайн-кинотеатре PREMIER и на стриминговом видеосервисе START. 25 апреля «Спорт Тоша» стартует на Море ТВ, а 27 апреля — на TVIGLE.

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