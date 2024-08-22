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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Герой среди шторма: необычное приключение Мины в фэнтези «Искра»

editor
By editor
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Искра

Автор бестселлера «Девочка, которая не видела снов» написала одиночное фэнтези для подростков, которое взбудоражило воображение многих юных читателей по всему миру. Новинка «Искра» отличается не только оригинальным сюжетом, но и характером главной героини.

Действие происходит в Алоррии. Каждый день вы просыпаетесь под голубым небом, чувствуете легкий свежий бриз… Такую идеальную погоду обеспечивают штормовые звери. Мина поступила в школу молний, и мечтает стать грозовым стражем. В этом ей помогает ее верный спутник – дракон Пиксит. Но вскоре девочка узнает, какой ценой дается ежедневное яркое солнце и голубое небо. Она хочет изобличить преступников и открыть миру правду, но кое-кто влиятельный не позволяет это сделать.

В «Искре» автор подчеркивает важность эмпатии, веры в правду, смелости быть собой. Ведь чтобы сделать мир лучше, не нужно изменять своим принципам. Нужно делать все возможное и не изменять себе.

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