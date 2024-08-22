Герой среди шторма: необычное приключение Мины в фэнтези «Искра»

Автор бестселлера «Девочка, которая не видела снов» написала одиночное фэнтези для подростков, которое взбудоражило воображение многих юных читателей по всему миру. Новинка «Искра» отличается не только оригинальным сюжетом, но и характером главной героини.

Действие происходит в Алоррии. Каждый день вы просыпаетесь под голубым небом, чувствуете легкий свежий бриз… Такую идеальную погоду обеспечивают штормовые звери. Мина поступила в школу молний, и мечтает стать грозовым стражем. В этом ей помогает ее верный спутник – дракон Пиксит. Но вскоре девочка узнает, какой ценой дается ежедневное яркое солнце и голубое небо. Она хочет изобличить преступников и открыть миру правду, но кое-кто влиятельный не позволяет это сделать.

В «Искре» автор подчеркивает важность эмпатии, веры в правду, смелости быть собой. Ведь чтобы сделать мир лучше, не нужно изменять своим принципам. Нужно делать все возможное и не изменять себе.