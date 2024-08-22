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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Космические истории: космонавты и летчики, прославившие Россию

editor
By editor
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космонавты прославившие россию

Космос всегда манил людей своей безграничной тайной и неизвестностью. Книга «Космонавты, прославившие Россию» погружает юных читателей в мир смелых исследований и настоящих героев, которые стали символами эпохи.

Каждая страница этой книги наполнена рассказами о выдающихся личностях, чья отвага и преданность делу, словно космос, не знают границ. Юные читатели узнают, кто совершил первый авиационный полет в Российской Империи, какая наша соотечественница является первой в мире женщиной военным летчиком, и, конечно, подлинные истории о том, как отправились в космос Гагарин, Титов, Терешкова и Леонов.

Серия книг «Великие люди великой страны» знакомит юных читателей с уникальными людьми, чьи подвиги и свершения написали историю нашей могучей России. В жанре нарративного нонфикшена каждая книга рассказывает историю 20 выдающихся личностей: ученых, путешественников, полководцев, художников, артистов и многих других. Каждая история в этих книгах – это урок о том, что даже самые невероятные и далекие мечты достижимы, если верить в себя и не сворачивать с выбранного пути.

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