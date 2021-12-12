Ян Марти представил новый клип о сложностях в отношениях мужчины и женщины

10 декабря 2021 года Ян Марти презентовал клип на песню «Водка.Лёд.Мартини».

В основе сюжета нового видео история эмоций, экспрессия и энергия сложных взаимоотношений. От мужчины ушла любимая, его жизнь потеряла смысл и даже «звёзды стали пылью».

Главную роль в клипе исполнила известный дизайнер, основательница Дома Моды, победительница конкурса «Миссис Москва – 2015», обладательница многочисленных премий, в том числе премии «Звёздный дизайнер года» по версии журнала Forbes, яркая и обворожительная, шикарная жена и лучшая мама – Аника Керимова.

«Я хотел показать историю человека, который осознал свою ошибку. Она была для него музой, вдохновляла, но он перестал ценить это, уделяя внимание своей карьере. Наши герои во время бракоразводного процесса осознают, что все ещё любят друг друга, они вспоминают яркие моменты совместной жизни. Неважно, хорошие или плохие: это жизнь», – комментирует режиссёр Тагир Талибов видеоработу.

Оценить новый клип Яна Марти на песню «Водка.Лёд.Мартини» можно уже сейчас. Клип доступен на YouTube-канале композитора Виктора Дробыша.

18+

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.