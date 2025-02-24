Степь, кочевник и принцессы: в музее «Новый Иерусалим» состоялось открытие выставки Зорикто Доржиева

Экспозиция стала самой грандиозной ретроспективой художника за последние 10 лет

В музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Повелитель снов» художника Зорикто Доржиева / ZORIKTO, самая масштабная в его творческой биографии. Зрители увидят живопись и графику, охватывающие период почти в два десятилетия, — в общей сложности 75 произведений.

«Правильно, что подмосковные музеи наряду с показом классического искусства не забывают знакомить посетителей с творчеством современных авторов. На этот раз зрителей ждет встреча с очень яркими, самобытными работами мастера, чьи произведения есть в коллекциях ведущих музеев России. Думаю, что увидеть работы Зорикто Доржиева в Истру приедут жители и Московской области, и столицы», — сказал в день открытия министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Выставка в «Новом Иерусалиме» предлагает зрителям стать кочевниками и отправиться в путешествие по мирам Зорикто Доржиева, погрузиться в его основные темы и оказаться в точке, где выкристаллизовался неповторимый авторский стиль мастера «Ваджра-панк» («ваджра» означает стойкость духа в буддийской культуре, «панк» — энергия). В нем сочетается высокая духовность и бунтарские порывы, тяготение к классике и желание обрести новую эстетику. Синтез противоположностей и ложится в основу стиля. В то же время синтез иконографии европейского искусства и национального колорита в творчестве художника говорит об отсутствии границ в искусстве.

Доржиев овладел всеми видами искусства. Скульптура, живопись, мультипликация, графика, видео-арт – при этом все это объединяет его уникальный авторский почерк. Концепция выставки разработана в формате тотальной инсталляции о космосе и вселенной, которую представляет собой человек, где его тело — клетка для миллиона живых процессов, мыслей, воображения.

«Перед нами всегда стоит вопрос: как оформить «соседство» выставок современных авторов с показом традиционного искусства. И нам очень приятно, что Зорикто Доржиев, популярный художник и в России, и за рубежом, представлен сегодня в наших залах. На площадке «Нового Иерусалима» развернулась настоящая ретроспектива, где представлены работы, созданные с 2006 года, в том числе редко экспонируемые. Художник балансирует между традиционным подходом к формированию композиции, красочного слоя, вплетая элементы традиционного бурятского искусства и свои глубокие, философские рассуждения. Мы готовили этот проект совместно с галереей современного искусства Khankhalaev Gallery. Надеюсь, результат нашей работы впечатлит зрителей», — рассказала директор Музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Выставка поделена на три раздела: в ее пространстве представлены основные темы и циклы творчества Зорикто, в котором соединяются мастерство академической школы живописи и яркость поп-культуры. В то же время здесь будут отражены эстетические искания художника — от раннего реализма до поп-арта в зрелом периоде. Архитектурное решение залов возглавили Эрик Белоусов и Мария Корнилова: они «разложили» пространство на «клеточном» уровне, следуя за художником.

Глава «Детские игры – дело серьезное» транслирует эмоциональные детские образы. “С помощью детских персонажей можно затрагивать серьезные и взрослые темы, но благодаря детской, «хитрой», тематике, несерьезности, игривости взрослые вещи воспринимаются чуть легче и с другого ракурса. Эти “взрослые” темы затрагивает, наверное, каждый художник — жизнь и смерть, любовь и расставание, «откуда мы» и «куда идем», — извечные вопросы”, — поделился Зорикто Доржиев.

Концептуальные арт-объекты «Вечная жизнь» и «Вечная битва» становятся рефлексией художника на происходящие в мире события. Особое внимание в творчестве Зорикто уделено женским образам. У его загадочных красавиц гипнотическое обаяние: мать, госпожа, возлюбленная, муза, принцесса — какую бы ипостась художник ни выбрал, они так и остаются манящей тайной.

Выставка включает работы Зорикто из проекта «Новая степь», который он представлял на 58-й Венецианской биеннале: в нем художник размышлял о феномене и архетипе мужского образа кочевника. Кочевник для художника — созерцатель и философ.

«Хотелось показать широкую ретроспективу художника, особенно ранние работы, которые очень важны для понимания. Ведь их осталось очень мало, почти все были проданы. Еще в 2015 году в Третьяковской галерее выставлялось до 30% работ из частных коллекций. Зорикто Доржиева очень любят и многие коллекционеры приобретают его работы, почитают, не только в России, но и за границей», — подчеркнула куратор выставки Лариса Иванова.

Впервые за 10 лет выставка Доржиева проходит в Центральном регионе России, и впервые — в Подмосковье. В рамках выставки пройдет насыщенная параллельная программа. Кроме того, художник подготовил авторский видеогид по экспозиции.

Музей «Новый Иерусалим» представляет проект «Повелитель снов» в партнерстве с галереей современного искусства Khankhalaev Gallery.