«Нехорошая квартира» представляет выставку иллюстраций к роману «Мастер и Маргарита» петербургского художника Андрея Харшака

В Нехорошей квартире номер 50 на Большой Садовой, 10 открывается выставка иллюстраций к роману «Мастер и Маргарита» петербургского художника Андрея Харшака, выпускника Института графики, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Эти работы, большая часть которых подарена Музею М.А. Булгакова художником, показываются впервые.
Серия иллюстраций к роману «Мастер и Маргарита» Андрея Александровича Харшака (1950 г.р.) – один из ключевых и любимых самим художником проектов.
Прежде чем обратиться к уже ставшему популярным среди читателей роману Михаила Булгакова, Харшак проиллюстрировал ряд других произведений: повесть А. Грина «Алые паруса» (1977–1978), балладу Р. Стивенсона «Вересковый мед» (1980, перевод С. Маршака), роман А. Н. Толстого «Аэлита» (1985–1986) и другие. Однако именно роман «Мастер и Маргарита» стал первой книгой, которую художник выбрал сам, в отличие от предыдущих, выполненных на заказ.
Многолетняя работа над эскизами к роману Булгакова началась в 1987 году. Издательство «Карелия» в Петрозаводске предоставило художнику полный карт-бланш: все его затеи по макету книги, ее оформлению и трактовке образов главных героев были осуществлены. Издание с иллюстрациями автора было опубликовано в 1991 году.
Андрей Харшак работал с классическими вариантами офорта, а также многочисленными приемами, которые он называет «управлением случайностями».
При создании портретов героев он стремился к передаче внешних черт, к соответствию булгаковскому повествованию. При работе над обликом персонажа особое внимание художник уделял событиям в романе, разворачивающимся вокруг героя. Иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» стали последней работой Андрея Харшака в технике офорта, после их создания он больше к ней не возвращался.
«…для меня было важно погрузиться в особую атмосферу, созданную писателем, вжиться в нее. И это касалось не только Москвы 20-х годов прошлого века, но и евангельских сюжетов, которые Булгаков серьезно трансформировал. Он ввел новых действующих лиц и очень напряженные диалоги, форма которых далека от канонического библейского повествования. Построение фраз в них обострено и, даже, конфликтно. Это тексты ХХ столетия, и графический язык иллюстраций должен этим текстам соответствовать», – рассказывает художник Андрей Харшак о работе над иллюстрациями.
Выставка завершит работу 4 июня 2023 года.
Андрей Харшак. Берегись трамвая
Андрей Харшак. Первая встреча Мастера и Маргариты
Андрей Харшак. Персональный автомобиль для Маргариты
Андрей Харшак. Утро Стёпы Лиходеева
Андрей Харшак. Берлиоз. Воланд. Поиск типажа
Андрей Харшак. Иван Бездомный увидевший Мастера
Андрей Харшак. Левий МатвейИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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