Серафима САРАФАНОВА: «Может быть буду известным ученым или бизнесвумен»

Серафима Сарафанова, юная модель, фотографии которой печатаются в разных глянцевых журналах мира, участвует в модных показах и проектах, снимается в рекламе и кино. Мы решили пообщаться с Серафимой и расспросить о её творческой деятельности, узнать чем она увлекается и её планах на будущее.

– Твоя карьера модели началась недавно. Что ты считаешь самым главным достижением за это время?

– Сложно выделить что-то одно. Я участвовала в разных проектах, и не только в качестве модели. Мне очень приятно, что сейчас меня приглашают к сотрудничеству ведущие российские дизайнеры, детские глянцевые журналы. И, кстати, не только российские – мои фотографии есть и на страницах европейского глянца. Для меня это важный шаг в моей карьере, выход на новый уровень.

– Кем из известных людей ты восхищаешься и кто тебя вдохновляет?

– У меня нет кумиров. Я слежу за творчеством разных звезд, блогеров, общественных деятелей – у каждого из них есть чему поучиться. Я считаю, что любой человек, добившейся определенных профессиональных высот и популярности достоин уважения и восхищения.

– Расскажи о своих достижениях, в каких показах ты уже участвовала? Где снималась? Над чем работала весь прошлый год?

– Я участвовала во всех крупнейших неделях моды, открывала и закрывала показы лучших детских дизайнеров. Часто принимаю участие в фотопроектах для российских и европейских журналов. Кроме того, пробую свои силы как актриса и телеведущая, снималась в музыкальных клипах, рекламе, коротком метре, попробовала себя как театральная актриса и даже ездила на самые настоящие гастроли.

– Давай пофантазируем, Как ты видишь себя через 10 лет? Модель, или может быть известная певица? Блогер?

– Сейчас пробую свои силы в самых разных направлениях творчества, но и учиться тоже не забываю – для меня это тоже очень важно. Не уверена, что захочу всю жизнь заниматься только моделингом или блогингом. Может быть, через 10 лет я буду известным ученым или бизнесвумен. А может быть, сама стану дизайнером или открою свою модельную школу.

– Как ты любишь проводить свободное время? Любимый вид отдыха?

– Люблю проводить время с моей семьей и друзьями, как любой нормальный ребенок люблю просто погулять и подурачиться. Часто снимаю веселые видео для соцсетей. Очень люблю путешествовать, узнавать разные страны.

– Твои любимые музыкальные исполнители? Часто удается бывать на концертах?

– Тут у меня тоже нет любимчиков. В моем плэйлисте самая разная музыка, она зависит от моего настроения, от того, надо мне сосредоточиться или, наоборот, отвлечься и отдохнуть. Люблю слушать актуальные хиты и быть в курсе всех последних трендов в музыке.

– Ты снялась в клипе певицы Otana на песню «Анабиоз», расскажи как проходил съемочный процесс? Что было интересного, а что сложного?

– Это был настоящий съемочный процесс — слаженная работа сценариста, режиссера, оператора и, конечно, артистов. Весь этот процесс очень интересный и захватывающий! Но в то же время это настоящая непростая работа — ведь для одного крошечного минутного эпизода иногда надо отснять десятки дублей

– Твои творческие планы на этот год?

– Я продолжу заниматься моделингом и актерским мастерством, буду развивать свой блог. Возможно, удастся попробовать свои силы еще в каком-то новом направлении — я всегда открыта для новых предложений и новых интересных проектов.

Артем СКОРОБОГАТОВ,

Фото из личного архива Серафимы САРАФАНОВОЙ

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