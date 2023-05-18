Год работы Музея БИОТЕХ и выставки «12 признаков живого» на ВДНХ

21 мая сразу две площадки Музейного города ВДНХ отмечают первый год работы — Центр современных биотехнологий Музей БИОТЕХ и выставка «12 признаков живого» Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева. За это время гостями площадок стали более 65 тысяч человек.

Центр современных биотехнологий Музей БИОТЕХ

Музей БИОТЕХ располагается в отреставрированном павильоне №30 «Микробиологическая промышленность». Его экспозиция посвящена биотехнологиям и их практическому применению в повседневной жизни. Всего за этот год музей посетили свыше 20 тысяч человек.

20 мая в рамках акции «Музыкальная ночь в Музейном городе ВДНХ» и в честь дня рождения гостей ждут в 13:00 и 15:00 на экскурсию от куратора музея, который расскажет о том, как создавалась площадка, а в 18:00 здесь выступит группа BIOTECH SOUNDSCAPE BROS с импровизацией на тему биотехнологий. Музейная площадка будет работать до 23:00.

Здесь можно познакомиться с историей развития отечественной микробиологической промышленности, с современными биотехнологиями, которые используются в пищевой промышленности, медицине, сельском хозяйстве, переработке отходов и других не менее значимых для человечества отраслях. Мультимедийная интерактивная экспозиция позволяет примерить на себя роль ученого: спасти планету от мусора или предмет искусства от патогенов, разобраться, как связаны музыка и генетика, что такое генетический код и в чем суть генетического тестирования. В отдельной зоне можно узнать о феномене люминесценции и понаблюдать за таинственным свечением растений.

Кроме того, для гостей здесь регулярно проходят семинары, мастер-классы, лекции, конференции и другие образовательные мероприятия.

Выставка «12 признаков живого»

Создание постоянно действующей экспозиции «12 признаков живого» в павильоне №31 «Геология» было приурочено к 100-летию со дня основания Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева. За первый год работы выставки на ВДНХ ее посетителями стали более 45 тысяч человек.

Накануне дня рождения, 20 мая, здесь можно присоединиться к программе в рамках акции «Музыкальная ночь в Музейном городе ВДНХ»: с 19:15 до 21:00 — к мастер-классу «Электрический скат из бумаги», в 19:30 — к лекции «Спят усталые зверушки».

Экспозиция предлагает гостям узнать о том, что такое жизнь, в рамках 12 разделов выставки, которые соответствуют 12 основным признакам живого существа: единство химического состава, многообразие жизни, обмен веществ и энергии, движение, размножение и другие. Здесь можно увидеть произведения современного искусства, выполненные специально для выставки, и около 650 музейных предметов.

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