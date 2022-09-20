«Год я лежала дома», международный fashion-визажист Мария Аносова рассказала о непростом начале своего профессионального пути, новом проекте и планах на будущее

– Расскажите про начало вашего пути в профессии, почему решили заняться макияжем?

– Изначально я никогда не думала, что я творческий человек, я была отличницей в высшей математике и хорошо умела руководить задачами и людьми. Но тяга к искусству всегда была сильной. Я много экспериментировала с музыкой и рисованием, но никогда серьезно не думала углубляться. Ещё в университете на последних курсах я начала работать, к окончанию начала занимать должность управляющей ресторана-ночного клуба.

Тогда в 2011 году мы проводили много ивентов с артистами, меня манили их яркие образы, я начала проводить с ними время в гримерках перед выступлениями. Со многими образовались хорошие отношения и я стала помогать танцовщицам собираться. Это наверно были первые шаги на пути к моей профессии. Я получала такое удовольствие не смотря на то, что из за этого приходилось задерживаться на работе иногда почти до самого утра, чтобы успеть выполнить ещё свои задачи.

Я всегда хотела делать не просто макияжи, а создавать целые истории, атмосферные, это была моя Арт терапия моих эмоций через визуалы и фотографии.

Я всегда хотела делать проекты именно в fashion индустрии и я начала собирать свою команду.

Но сделать это своей профессией я решила только после того, как я сломала позвоночник, из за этого ушла с перспективной работы с карьерным ростом, но не сколько не пожалела, что так все произошло, если бы не перелом, я возможно не осознала бы, что мой путь он в творчестве.

И пока год я лежала дома в корсете (кстати я потом с этим корсетом сделала мощный проект) я изучала информацию, тренировалась на себе, на подругах, которые меня навещали и планировала куда и к кому я пойду учиться профессионально.

– Помните свои первые работы? Клиенты были довольны?

– Конечно! Я помню каждого своего клиента до сих пор! Каждый проект!

Первая коммерческая работа была для модельного агенства, мы с моей командой снимали тесты для 5 моделей и бьюти фотографии для их портфолио. Клиенты были очень довольны, потому что все модели, кого мы снимали получили свои первые контракты за рубежом!

– Ваша семья поддержала вас? Родители всерьёз приняли это увлечение за профессию?

– Моя семья всегда поддерживает меня, они хотят видеть меня счастливой и реализованной, не давили на меня никогда и не вмешивались в принятие решений. Они приняли мое увлечение всерьёз и до сих пор хранят их и все сертификаты.

– Вы самоучка или всё-таки есть профессиональное образование в этой индустрии? Может ли, на ваш взгляд, самоучка без профессионального обучения стать профи?

– Изначально я самоучка, не было раньше такого выбора где учиться. С одной стороны это плюс, ведь когда ты пытаешься разобраться самостоятельно, ты хорошо подкачиваешь креативное мышление и и большой опыт проб и ошибок , но с другой стороны путь мой возможно занял бы ещё меньше времени, если бы у меня был наставник.

Я получила первое базовое профильное образование спустя два года своих самостоятельных трудов. Я прошла несколько базовых курсов у разных педагогов, училась в Париже в академии мейкапа, где получила диплом международный и право работы в Европе, тогда же и случился мой первый Fashion Week. Я до сих пор продолжаю учиться, хотя сама уже преподаю семь лет.

В нашей профессии важно оставаться актуальным исследовать современные техники и постоянно повышать квалификацию.

– В чем ваше главное отличие от других визажистов?

– У меня достаточно аутентичный подход к созданию образов, проектов и обучения, при серьёзных фундаментальных знаниях.

Я помогаю людям через свою работу отковывать свои новые грани, вдохновляю и влюбляю людей в них же самих. Учу искать свой стиль, не воспроизводить шаблоны.

У меня очень комплексный подход к макияжу и к обучению.

– На чём вы зарабатываете? На курсах авторских или всё-таки на клиентах, которые приходят на макияж?

– Какой интересный интригующий вопрос!..

Я зарабатываю на съёмках для брендов, компаний. На организации fashion шоу. На запусках новых косметических брендов, на продвижении брендов.

Благодаря моей школе и комьюнити специалистов, я могу организовать любой съёмочный процесс в любом городе)

На курсах я тоже зарабатываю, но и очень много вкладываю и денег и других ресурсов, чтобы качество школы было на самом высоком уровне.

– Не так давно вы запустили свой проект, расскажите о нем?

– Моему детищу «будь!pro makeup» уже три года это международный проект объединяющий визажистов, стилистов и фотографов по всей России и зарубежом.

«Будь!pro» это академия с программой всестороннего развития, я обучаю разбираться не только в макияжах и анатомии, но и в продюсировании, стилистики, фотографии. Помогаю стать авторами своих собственных реализованных проектов! Работаю индивидуально с каждым запросом с нуля и переквалификации. Это настоящий MBA в мире бьюти! – аналогов такой методологии в России пока нет.

Совсем молодой проект это кисти для макияжа «будь!pro makeup» — премиальное качество по доступной цене. Кисти это 80% успеха визажиста и гордо могу заявить мои кисти сами работают.

– Какие планы у вас на ближайшее будущее ?

– Задача в ближайшее время это организовать сильную поддержку бьюти индустрии, масштабировать комьюнити, расширить географические границы, что бы каждый специалист мог найти команду и коллаборации для сотрудничества где бы они не находились.

Хочу вывести профессиональное образование на высокий качественный уровень, чтобы бы каждый визажист в процессе обучения получал не только знания, но и опыт в реальной практике.

Хоть проект «будь!pro makeup» в онлайн формате, я работаю думаю над тем, чтобы открыть представительства в городах России.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.