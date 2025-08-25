VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Питерская музыкальная группа «Шерра» выступила на ежегодном фестивале в Старой Руссе

группа шерра
Изображение предоствлено PR-сопровождением

Коллектив громко и зажигательно выступил на музыкальном рок-фестивале «ST.RU», который в четвёртый раз прошёл в Новгородской области.

— До Старой Руссы добрались из Санкт-Петербурга на автобусе. Нас очень тепло встретили жители и гости городка. Для организаторов рок-фестиваля мероприятие стало уже любимой традицией, многие участники друг с другом знакомы, а нам только предстояло познакомиться. Думаю, мы справились с этой задачей на отлично, выступили тоже хорошо. Мы очень благодарны за душевную организацию и хорошее техническое оснащение мероприятия, — комментирует вокалист Александр Шерра.  

Фронтмен не скрывает восторга от места проведения:

  — Здесь жил Достоевский, и ему можно позавидовать! Пейзажи потрясающие. Так что наша туристическая миссия тоже удалась на славу. Отдохнули что надо. На фестивале группа «Шерра» исполнила песни из своего альбома «Вечно 17». В дополнение к выступлению артисты привезли эксклюзивную партию бесплатных визитных карточек с контактами группы и автографом фронтмена. Александр также поделился, что на осень запланирована серия выступлений и что группа начнёт выступать чаще, постепенно наращивая активность.  Кроме «Шерры» среди выступающих были представлены местные «Промокод 53», новгородские легенды «Тени Дорог», «ПеРаМо» и «Металхед», группа «НАМИ», «Band Project» из посёлка Пола, а также питерская «Точка ком».

  Группа «Шерра» — российский музыкальный коллектив, работающий на пересечении альтернативы, поп-рока, хип-хопа и электронной музыки. Тексты песен цензурны, но не лишены иронии; зачастую они отражают молодёжные настроения и лирические сюжеты.  Первая песня коллектива была написана в 2017 году. Группа считает своей миссией дарить вдохновение и радость людям, занятым в сфере IT, креативной индустрии и всем видам творческих единиц.

