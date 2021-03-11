«Горько» – музыкальная комедия по произведениям А.П. Чехова и М.М. Зощенко в театре «Русская песня»

Театралам хорошо известно: если комедию ставит Самгин – надо быть готовым смеяться много и подолгу, порой до приступов дикого хохота. Сам режиссер скромно замечает: «Я люблю положительные эмоции, люблю смеяться вместе с залом. Мне нравится ощущать, как смех всех нас объединяет».
Театр «Русская песня» представляет премьеру нового сезона – музыкальный спектакль «Горько!». Идея объединить в один вечер два самых известных «свадебных рассказа» Чехова и Зощенко принадлежит художественному руководителю театра Надежде Бабкиной; за ее воплощение на сцене отвечает известный российский театральный режиссер Роман Самгин, обладатель премии за лучшую режиссуру «Московский дебют» и премии за лучший спектакль на фестивале в Брно.
Когда? 3 и 4 апреля 2021 года.
Начало в 19:00.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.