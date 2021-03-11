«Горько» – музыкальная комедия по произведениям А.П. Чехова и М.М. Зощенко в театре «Русская песня»

Теат­ра­лам хоро­шо извест­но: если коме­дию ста­вит Сам­гин – надо быть гото­вым сме­ять­ся мно­го и подол­гу, порой до при­сту­пов дико­го хохо­та. Сам режис­сер скром­но заме­ча­ет: «Я люб­лю поло­жи­тель­ные эмо­ции, люб­лю сме­ять­ся вме­сте с залом. Мне нра­вит­ся ощу­щать, как смех всех нас объединяет».

Театр «Рус­ская пес­ня» пред­став­ля­ет пре­мье­ру ново­го сезо­на – музы­каль­ный спек­такль «Горь­ко!». Идея объ­еди­нить в один вечер два самых извест­ных «сва­деб­ных рас­ска­за» Чехо­ва и Зощен­ко при­над­ле­жит худо­же­ствен­но­му руко­во­ди­те­лю теат­ра Надеж­де Баб­ки­ной; за ее вопло­ще­ние на сцене отве­ча­ет извест­ный рос­сий­ский теат­раль­ный режис­сер Роман Сам­гин, обла­да­тель пре­мии за луч­шую режис­су­ру «Мос­ков­ский дебют» и пре­мии за луч­ший спек­такль на фести­ва­ле в Брно.

Когда? 3 и 4 апре­ля 2021 года.

Нача­ло в 19:00.

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