1 декабря 2022 года в Российской государственной детской библиотеке (Москва, Калужская площадь, 1) откроется выставка «Виктор Пивоваров. Чудеса большие и маленькие».
В экспозиции представлены иллюстрации художника к произведениям Генриха Сапгира «Леса-чудеса», Ханса Кристиана Андерсена «Оле-Лукойе», Антония Погорельского «Черная Курица», Мануэля Кофиньо Лопеса «Старушки с зонтиками», Бориса Заходера «Моя Вообразилия», Витезслава Незвала «Анечка-Невеличка и Соломенный Губерт» и авторской книге «Большое и маленькое». Рассматривая иллюстрации к книге Заходера, можно найти героев, которые «пробрались» в Вообразилию из других произведений.
Виктор Пивоваров – автор состоящего из «букв-человечков» логотипа журнала «Весёлые картинки». Он – яркий представитель двух художественных потоков семидесятых годов XX века: прикладной официальный – создание книг для детей и «московский концептуализм» для взрослых. В круг общения Пивоварова входили художники и поэты Илья Кабаков, Эрик Булатов, Олег Васильев, Генрих Сапгир, Игорь Холин.
Выставка работает до 15 февраля 2023 года.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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