Выставка «Иван Михайлов. Мечты о космосе» открывается в галерее Ростокино

С 7 апреля по 10 мая 2023 в галерее Ростокино Объединения «Выставочные залы Москвы» пройдет выставка «Иван Михайлов. Мечты о космосе». Автор – Иван Михайлов, известный художник из Чебоксар (Республика Чувашия) – представит живописные, графические и фотоработы на космические темы. Многие произведения будут экспонироваться впервые. Все они говорят про внутреннее ощущение космоса, его бесконечность и отражение в повседневной жизни.

Иван Михайлов. Города на Волге. 2023

Иван Михайлов. Серия «Корабли». Молния 1. 2018

Иван Михайлов. Серия «Мечты о Космосе». 2017

Иван Михайлов. Серия «Планеты». 2018-2023

Иван Михайлов. Серия «Цветной Космос». 2018

Выставка Михайлова продолжает известный мультидисциплинарный проект «Космос в работах художников XXI века», решающий задачу отражения космической повестки в современном искусстве. Однако впервые со старта проекта, с 2011 года, это будет крупная персональная, а не групповая экспозиция.

Открывают выставку работы из новой серии «Города на Волге». В первую очередь, будет показан родной город Михайлова – Чебоксары, а также Казань и Нижний Новгород. Возможно, в этой серии появятся и многие другие города России. Или отдельные локации. Например, столичный район «Ростокино», находящийся совсем рядом с ВДНХ (в СВАО), где располагается не только одноименная галерея, но и Музей космонавтики, с венчающим его 110-метровым титановым монументом «Покорителям космоса».

Среди более 80 работ в экспозиции представлены серии «Планеты», «Цветной космос», «Корабли», наконец, серия художника «Мечты о космосе», давшая название всему проекту. Многие работы выполнены с использованием флуоресцентных маркеров, и их можно будет увидеть сразу в двух вариантах-«измерениях», – в обычном свете, и с помощью специальных УФ-ламп.

Автор проекта так рассказывает о его замысле: «Идея космических исследований повлияла практически на все области человеческой деятельности: от ракет на детских площадках до сложной футуристической архитектуры. Для меня космос — это история героических достижений и выход за рамки возможностей человека. В своем проекте я исследую историю советской космической программы. …Возможно детская мечта стать космонавтом и увидеть новые миры повлияла на выбор темы и работы, которые я создаю».

Ближе всего к истории советской космонавтики серия графических работ «Корабли». Иван Михайлов в течение двух лет собирал фотографии и чертежи, рисунки из советских научно-популярных журналов. Такое количество и разнообразие автоматических межпланетных беспилотных кораблей, спутников, спускаемых модулей, чем-то напоминающих живых жуков, сложно даже и представить. И ведь все они где-то летают в бесконечном космосе, без связи с землей, лежат в виде обгоревших обломков на других планетах, сталкиваются с метеоритами, разлетаясь на мелкие кусочки, становясь частью вселенной. В подписях к работам этой серии будет обозначено название корабля, дата запуска, время полета до полной потери связи с ним.

Эту тему в различных медиа Михайлов исследует более 10 лет. Началось все с «Детской площадки» – фотографий ракет и космических аппаратов на площадках в Чебоксарах. На выставке «Иван Михайлов. Мечты о космосе» также будут представлены фотографии. В архитектурной урбанистической серии «Москва-Париж. Окраины» художник запечатлел утилитарные объекты, похожие на следы внеземных цивилизаций.

Художник, для которого космос — «скорее ощущение бесконечности и пустоты, чего-то неизъяснимого, чего наш мозг и органы чувств до конца не могут осознать», – предлагает зрителям поразмышлять: а что для них есть Космос?

В рамках проекта будут проводиться тематические мероприятия, экскурсии, «космические» викторины.

Иван Михайлов родился в 1981 в городе Новочебоксарске. Живет и работает в Чебоксарах и Москве. Член Союза фотохудожников России. Участник многочисленных российских и международных выставок и фотобиеннале. Его работы находятся в собраниях Мультимедиа Арт Музея, Нижегородского музея истории фотографии, Национального музея Чувашии, в частных коллекциях России, Италии, Канады и Германии.

Кураторы выставки: Валерия Галлай и Дмитрий Буткевич.

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