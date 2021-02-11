Граффити, посвященное Пермскому балету представили в Перми

В 2020—2021 Пермь отмечает сразу два юбилея: 150-летие Пермской оперы и 95-летие Пермского балета. Уличные художники выступили с инициативой создать в городском пространстве граффити, посвященное этим датам. 11 февраля на площадке Morion Digital состоялась презентация проекта и паблик-ток, посвященный взаимодействию театра с городской средой и влиянию общественности и современных телеком-технологий на развитие культуры.

История создания граффити симптоматична для Перми. Многие идеи, сделавшие за 150 лет имя Пермскому театру оперы и балета, были инициированы зрителями. Это и Дягилевский фестиваль, и конкурс артистов балета «Арабеск». Да собственно сама Пермская опера появилась благодаря публике: каменное здание театра было построено в результате краудфандинга.

— В 2020 году наш театр, оказавшись в ситуации локдауна, сделал ставку на онлайн-трансляции, чтобы сохранить связь со зрителем. Когда мы вернулись к работе оффлайн, возникла идея граффити как мостика между цифровым и аналоговым театром. Оно стало логичным продолжением диалога между театром и публикой, открытого благодаря масштабным трансляциям. Художникам захотелось отразить в городской среде то, что так любят зрители — Пермский балет. Со своей стороны, мы поняли, что это возможность напомнить жителям города о роли Пермского театра оперы и балета как лаборатории, места творческого поиска и пространства, открытого для дискуссий на актуальные темы, – рассказывает директор по развитию Пермского театра оперы и балета Алла Платонова. – Этот проект удалось воплотить в жизнь благодаря партнерам — компании Miro и телеком-оператора Дом.ru. Его поддержали и помогли в реализации администрация города Перми и министерство культуры Пермского края.

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— Культура – это драйвер человеческого роста и развития; это залог постиндустриальной экономики. Нужно создавать возможности для культуры, которая будет вдохновлять новые поколения на развитие инновационных технологий. Технологии в искусстве — это новая реальность. Она с нами навсегда. «ЭР-Телеком» обладает всеми необходимыми ресурсами для поддержки актуальных культурных инициатив.

Для рисунка была выбрана стена дома на пересечении улиц Горького и Пермской. Прообразом героини, по желанию художников, стала народная артистка России Елена Кулагина — прима-балерина Пермского балета 1980-х — 2000-х, а ныне педагог-репетитор театра. На граффити она запечатлена в партии Китри из балета «Дон Кихот». Автор графического решения — дизайнер Пермского театра оперы и балета Евгения Мрачковская, исполнители — художники арт-студии «Дело» Дмитрий Рейс и Дмитрий Даер.

Работа над граффити продолжалась несколько месяцев и завершилась 11 февраля презентацией и паблик-током на площадке Morion Digital. Участие в обсуждении приняли представители театра и компаний-партнеров, городской и краевой власти, эксперты в сфере театра и урбанистики. Онлайн-трансляцию паблик-тока можно посмотреть в записи, – комментирует президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

— Театр ищет новые формы взаимодействия со зрителем. Он не останавливается на тех, что в наше время стали уже привычными, а для эпохи пандемии просто лежащими на поверхности ​— взаимодействие только через экран и трансляции. Пермский театр оперы и балеты идет дальше, тем самым вызывая к себе огромный интерес, создавая творческие потоки и привлекая все больше людей. ​ Даже тот житель города, который не интересовался балетом, пройдя 20, 30 или 50 раз мимо граффити, вполне возможно захочет увидеть это вживую, – говорит заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина. ​

Свою историю Пермский балет ведет с премьеры балета «Жизель» в 1926 году. Поворотным моментом в судьбе театра стала Великая Отечественная война (1941—1945), когда в Молотов (так тогда называлась Пермь) были эвакуированы Ленинградский академический театр оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинский театр) и Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой).

Об узнаваемом — пермском — почерке в балетном мире начали говорить начиная с 1965 года — с первых призов выпускников Пермского хореографического училища Риммы Шлямовой и Льва Асауляка на Международном конкурсе в Варне. Окончательно он сформировался в 1970-е. Понятие «Пермский балет» неизменно ассоциируется с блестящей техникой исполнения и артистизмом, свойственным классическому русскому балету.

Фото – Андрей ЧУНТОМОВ

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