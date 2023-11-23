Гран-при фестиваля независимой музыки «Индюшата» получил петербургский электро-фолк дуэт UGLI

21 и 22 ноября в пространстве «Студио» состоялся финал фестиваля независимых групп «Индюшата-2023». Главный приз — пиар-поддержку от агентства Kushnir Production — получил дуэт UGLI, создающий музыку на стыке инди-попа, рейва и протяжных народных песен.

Участники проекта минчанин Андрей Чубис, который в юношестве пел в цыганском хоре, и сибирячка Дарья Трушек, отметившаяся в шоу «Песни» на ТНТ, основали общую группу в Петербурге.

«Конечно, победить хотелось, что скрывать! Но мы остались полностью довольны обратной связью, и, честно говоря, были шокированы первым местом, т.к. наша музыка стилистически отличалась от всех конкурсантов. Главное, что мы хотим донести до людей своим творчеством, опираясь на личный опыт — это свобода самовыражения. То есть не надо бояться быть здесь и сейчас и нести свою аутентичность, несмотря на критику и преграды. Будь собой и будь что будет».

В этом году петербуржцы были особо отмечены жюри: группа Anderwill уступила победителям буквально 2 балла, проект «Черчиль» получил специальный приз — возможность профессиональной записи песни на студии звукорежиссёра Виктора Фарафонтова и обучающий курс школы RMA.

Всего в финале «Индюшат-2023» выступили десять групп со всей России: география фестиваля от Санкт-Петербурга и Москвы до Уфы и Екатеринбурга.

Кроме того, в этом году выступило три специальных гостя: самарский проект «дрель», екатеринбуржцы «внимание брусника!» и группа «брысь» из Санкт-Петербурга.

В рамках «Индюшат» в свое время дебютировали такие известные артисты как Максим Свобода, Женя Любич, группы «Курара» и «Комитет охраны тепла».