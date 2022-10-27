«Мы сотворили чудо»: в Уфе завершился II Национальный чемпионат DeafSkills

На торжественной церемонии закрытия II Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с нарушением слуха DeafSkills-2022, организованного Всероссийским обществом глухих (ВОГ) при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Республики Башкортостан, были названы имена победителей в 34 компетенциях.

Соревнования проходили с 20 по 22 октября на 9 городских площадках. Они объединили 350 участников из 45 регионов, 50 переводчиков жестового языка и 130 волонтеров. В программе появились новые профессии: такие как туризм, медицинский и лабораторный анализ, адаптивная физкультура и др.

Главный девиз движения DeafSkills – «глухие могут всё». Его цель – дать глухим и слабослышащим людям возможность стать полноценной частью общества, реализоваться в профессии, достигать карьерных успехов наряду с другими членами социума.

Заместитель премьер-министра правительства, министр финансов республики Башкортостан Лира Игтисамова дала всем участникам чемпионата прощальное напутствие:

– Вы на все сто проявили свои навыки и способности в выбранных профессиях, но самое главное, что вы увезете из Уфы, – это дружба. Уверена, что вы обрели здесь много новых друзей и будете вспоминать о Башкортостане с большой любовью. Вы все очень талантливые, прекрасные, профессиональные люди, и я желаю вам большой удачи, крепкого здоровья и реализации всего задуманного.

Победителей поздравил Президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов:

– Мы сотворили чудо. Мы сделали это – ура! Мы показали свои возможности, мастерство, талант и доказали общественности, работодателям, что можем быть максимально полезными социуму и вкладывать силы, умение в развитие нашей большой страны. Я очень рад, что вы собрались здесь все вместе, познакомились, обменялись опытом и встали на новую дорогу в жизнь. Уверен, что каждый из вас нашел здесь свое место. Это не последний наш чемпионат. Мы только в начале нашего интересного пути. Вместе мы сила, вместе мы можем больше.

Заместитель министра образования и науки республики Башкортостан Инесса Косолапова отметила:

– Каждый из участников, команды организаторов, членов жюри, наставников, волонтеров и переводчиков внес огромный вклад в том, чтобы этот чемпионат состоялся и прошел на самом высоком уровне.

Перед гостями также выступила председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих Ольга Шевнина:

– Здорово, что у Всероссийского общества глухих есть такие партнеры, как Фонд президентских грантов, Фонд грантов главы республики Башкортостан. Благодаря таким крупным мероприятиям возникают новые импульсы взаимодействия между нашей организацией и правительством республики. Теперь все знают, что «глухие могут всё».

Церемония закрытия II национального чемпионата DeafSkills стала настоящим праздником с участием актеров студии жестовой песни «Шанс» Уфимского дома культуры глухих, академии танца «Салават» и народного ансамбля танца «Вираж». Все, кто выходил на сцену в этот вечер, сошлись во мнении, что DeafSkills – не просто движение, а единая, крепкая и дружная семья, члены которой поддерживают и вдохновляют друг друга.

Фото – ВОГ

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