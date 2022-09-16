Громкое высказывание: Группа «Лётная школа» представляет новый альбом

Панковые романтики и рок-н-рольные барды современности «Лётная школа» представят публике новый альбом “Гоу хоум”. 23 сентября в столичном PIPL CLUB случится презентация в реальном времени: пластинка станет доступна в этот же день, так что поклонники не только первыми услышат будущие хиты этой осени, но и разделят с группой знаковый момент их истории.

“Лётная школа” – молодой коллектив из Москвы, сочетающий в своем творчестве честность и остроту поэзии нового времени с мощной энергией рокерского драйва. “Лётная школа” задевает, выводит из спокойного сытого равновесия, тревожит и очаровывает. В ней бешеная русская бесшабашность, отчаянный поиск правды, вопиющая тоска по свободе и огромная любовь.

“Очень хочется, чтобы то, что мы знаем про жизнь, громко и кайфово звучало на концертах и по радио, но всегда оставалось личным разговором с каждым,” — так позиционирует творчество группы её голос и автор песен Дима Вагин.

“Лётная школа” – сыгранный концертный коллектив, который каждое выступление превращает в шоу эмоций. Зрителей сносит волной харизмы фронтмена – усиленной актерской школой Щепки, – и музыкальной энергетики группы. Именно поэтому “Лётная школа” гости многочисленных фестивалей по всей России и лучших площадок Москвы.

Презентация второго студийного альбома (первый “Для счастья” вышел в 2019 году) обещает запомниться как новым поклонникам, так и самым преданным фанатам. Помимо треков из “Гоу хоум” гости концерта услышат новое звучание любимых песен и разделят этот праздник любви и свободы со специальными гостями, имена которых пока держатся в секрете.

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