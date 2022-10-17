Группа «Би-2» запустила краудфандинговый предзаказ четырёх новых альбомов

Вплоть до лета 2023 года на странице проекта на Planeta.ru будут анонсированы релизы новых пластинок.

«Последний год мы посвятили работе в студии, и ее результатом станут сразу четыре новых альбома «Би-2». В середине ноября выйдет новый альбом «Аллилуйя», а в конце года — сборник LIVE-мэшапов, в каждой песне которого мы объединим наши электрические и оркестровые выступления. Следующие два альбома мы пока оставим в секрете и представим их позднее в рамках нашей кампании на «Планете»», — подчеркнули музыканты.

«Аллилуйя» — одиннадцатый номерной альбом «Би-2», куда войдут новые песни группы, записанные в 2019-2022 годах. Релиз альбома запланирован на середину ноября, участники крауд-кампании на Planeta.ru получат цифровую версию до официальной премьеры.

Второй альбомом крауд-кампании — «Электричество & оркестр» — выйдет в конце 2022-начале 2023 года. В этом году «Би-2» попробовали совмещать электрические и симфонические версии аранжировок в рамках одной песни. Новый формат так понравился и поклонникам, и музыкантам, что они решили пересвести в таком формате несколько композиций и выпустить их отдельным альбомом. В него войдут песни «Я никому не верю», «Пекло», «Депрессия» из нового альбома «Аллилуйя», а также другие песни, которые группа называет «главными».

Анонсы третьего и четвертого альбомов кампании запланированы на январь и март 2023 года, названия пластинок и подробности об их содержании будут опубликованы по ходу проекта на Planeta.ru.

Предзаказ продлится до 20 апреля 2023 года. Сейчас в рамках кампании можно приобрести альбом «Аллилуйя» на CD и двойном виниле с автографами всех участников группы и без, а также лимитированные коллекционные боксы из четырех пластинок по спеццене. По ходу кампании будут добавляться другие альбомы и дополнительные вознаграждения.

Отметим, что группа «Би-2» — пионеры российского краудфандинга. Кампания по предзаказу их альбома Spirit стала первой в истории Planeta.ru, бас-гитарист коллектива Макс Лакмус является сооснователем платформы.

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