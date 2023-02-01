SOLDOUT окутают холодным дымом

SOLDOUT — это не только перспективный творческий союз на российской сцене, но и молодая пара Юра и Лана, которые честно рассказывают про такую разную любовь через песни. Новый релиз «Холодный дым» — чувственный deep house про молодость, окутанную кальянной культурой, про ночные прогулки и романтическое притяжение. Вдыхая холодный дым, сочетающий запах мужчины и головокружительное удовольствие от нахождения рядом, «опьяневшая» девушка следует вдоль бульваров и набережных навстречу влюбленности. На утро она сбежит с помятой постели за кофе, накинув на себя лишь его худи и включив музыку в наушниках.

Долгое время Юрий и Лана занимались продажей треков исключительно на европейский рынок: тексты писали на английском языке и придумывали мотивы в стиле Ed Sheeran. В 2018 совместно с немецкой компанией озвучили цикл детских песен: Surprise Joe - Nursery Rhymes & Kids Songs. Всего было записано 18 композиций, которые набирали по 12-15 миллионов просмотров.

Широкой публике SOLDOUT стали известны благодаря официальному каверу на песню Мурата Насырова «Я это ты» и своими авторскими треками: «Розовое платье», «Просто пойми» и «Ты теперь с другим». В эти дни музыканты запланировали окутать холодным дымом января всех и подарить наслаждение каждому, кто прослушает новую песню.

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