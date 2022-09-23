Группа GармоньDrive представит новую концертную программу «Гармония в наших сердцах»

30 сентября в уютном кафе «Булошная» на Житной состоится долгожданный сольный концерт группы GармоньDrive. Коллектив гармонистов-виртуозов под руководством Заслуженного гармониста России Павла Уханова и очаровательная солистка Наталья Николаева подготовили особую программу, которая охватит все грани их самобытного творчества.

Гости вечера будут переноситься из искрящейся весельем русской глубинки в романтичные французские дворики, а залихватские фольклорные напевы сменят попурри хитов мировой эстрады. Авторские песни, саундтреки из кинофильмов и, конечно, народные наигрыши в современных аранжировках — музыкальное разнообразие репертуара артистов никого не оставит равнодушным.

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