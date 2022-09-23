Названы победители Премии «Золотой Фотон»-2022

20 сентября в торжественной обстановке клубного пространства Noôdome состоялась церемония награждения победителей 5-й Евразийской Премии «Золотой Фотон». Из 15 победителей в этом сезоне больше половины компаний участвовало в Премии впервые.

Церемония награждения победителей Премии «Золотой Фотон» в этом году прошла в рамках Международной выставки освещения, автоматизации зданий, электротехники и систем безопасности Interlight Russia /Intelligent Building Russia, которая является стратегическим партнером Премии. В мероприятии приняли участие представители электротехнического бизнеса, госструктур, а также топ-менеджеры отраслевых организаций.

Ведущими торжественного мероприятия выступили генеральный директор Ассоциации Производителей Светодиодов и систем на их основе (АПСС) Ольга Грекова, которая входит в Оргкомитета Премии, а также Евгений Ойстачер, основатель и владелец EKF – одной из ведущих компаний отрасли.

«Всего за пять лет Премия «Золотой Фотон» успела стать главной деловой площадкой для бизнеса, госструктур, отраслевых организаций и признанных экспертов светотехнической отрасли. Событие собирает самых продвинутых и передовых, доказывая, что отрасль жива и развивается силами настоящих профессионалов. Именно их проекты отмечены экспертами в жюри, признаны самим сообществом. Мы поздравляем победителей, которые на деле показали, что все новые решения, самые прогрессивные инновации, идут в ногу с опытом и знаниями», – прокомментировал Сергей Боровков, генеральный директор компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг» – учредителя Премии.

Наград удостоены 15 компаний-участников, из них четыре победителя получили награды в номинации «Продукт года» (ООО «МГК Световые Технологии», ООО ТПК «Вартон», OOO «МДМ-Лайт», ООО «Ледвизор»), шесть участников награждены в категории «Проект года» (OOO «МДМ-Лайт», ООО «Компания Артлайт», ООО «РСК Групп», ООО «Интилед», студия светового дизайна YARKO и ООО «Аргус»).

«Много лет мы присматривались к «Золотому Фотону». А в этом году, на фоне сокращения медиаинвентаря, приняли решение об участии. Причем, запрос исходил от сотрудников компании, ведь нам есть, что показать! В этом смысле Премия интересна не только с точки зрения продвижения компании, но и в качестве площадки, где конкретные команды и специалисты получают отраслевое признание. Никто не ожидал, что, участвуя впервые, мы победим из трех заявок во всех трех! Теперь наша команда заряжена на успех, однозначно участвуем дальше в новых сезонах», – рассказал Евгений Литвинчук, директор по маркетингу «МДМ-Лайт» — компании, которая впервые участвовала и стала победителем сразу за трех номинациях: «Административно-офисное освещение», «Освещение учебных заведений» и «Интерьерное освещение».

В категории «Достижение года» победу в номинации «Прорыв года» разделили два участника: ООО «БЛЭК РЭЙС» (за применение световой демаркации по технологии слайд-мэппинг) и ООО «Трион» (за производство первых российских цифровых источников питания для светодиодного освещения).

«В предыдущие годы мы наблюдали, как Премия растет, а еще ждали, когда же у нас появится амбициозный продукт. Точнее – готовились к этому. И, открывая производство в этом году, уже понимали, что у нас теперь есть такой повод. На каждом этапе подачи заявки организаторы оказывали нам всестороннюю поддержку в виде консультаций. Для нас все прошло очень комфортно. И вот случился «Прорыв года» — мы хотели быть уникальными и у нас все получилось! «Золотой Фотон» — независимая премия и прекрасная возможность для участников показать свои сильные стороны. Здесь одинаково оценивают, как корифеев и признанных мастеров рынка, так и новичков. Статуэтки получают за заслуги и те, и другие. Мы в этом убедились», — поделилась впечатлениями Татьяна Тришина – коммерческий директор компании «Трион», победившей в номинации «Прорыв года» с производством первых российских цифровых источников питания для светодиодного освещения.

Во время церемонии Премия «Золотой Фотон» вручена и трем победителям в номинации «Медиа года». В частности, награды удостоена компания BRIGHT BURO – за просветительскую работу на своем youtube-канале «Главный по свету», а также ООО «Азбука Света», которая получила статуэтку за видео-ликбез «Что такое индекс цветопередачи CRI и почему доверять ему нельзя». Один из ведущих отраслевых журналов «Электротехнический рынок» тоже отмечен Премией – за качественную публицистику «Биодинамическое освещение без применения облачных сервисов» (автор Алексей Васильев, № 3, 2022 год).

Еще четыре компании удостоены «Специального приза» от жюри: ООО «Азбука Света», студия светового дизайна YARKO, ФГБУК «Российский национальный музей музыки» и ООО «Компания Артлайт».

«Мы увидели, насколько за год изменился «Золотой Фотон», нам удалось тщательнее проработать критерии отбора заявок, задействовав опыт международных площадок. Поэтому в новом сезоне Премия стала более ёмкой и динамичной, показателен качественный рост уровня проектов участников. Благодаря чему мы, члены жюри, с одной стороны, получили, конечно, большое удовольствие, но с другой – и сложность выбора», – поделилась член Оргкомитета, светодизайнер, эксперт в области архитектурного освещения и медиаинсталляций Наталья Копцева.

Прямо во время праздничной церемонии участники голосовали за победителей в категории «Признание отрасли». Так, большинством голосом лидером в номинации «Персона года» стал генеральный директор компании «РуСИД» Дмитрий Аникин. А в номинации «Вклад в развитие отрасли», в частности, за заслуги в области науки и образования, голоса отданы в пользу ассистента кафедры «Светотехника» НИУ «МЭИ», кандидата технических наук Татьяна Мешковой.

Все присутствующие на торжестве единодушно отмечали, что финал Премии тоже впечатляет. «Это не просто церемония награждения, а настоящий нетворкинг, где можно найти себе новых партнеров и подрядчиков. При этом победа в Премии – это своего рода «бенчмарк» в том, что заслуги компании оценили специалисты как внутри отрасли, так и коллеги из смежных отраслей», – подчеркнул член жюри, руководитель центра автоматизации «СберМаркетинг» Сергей Щербинин.

«Мы очень рады представлять выставку «Интерлайт» как стратегического партнера Премии «Золотой Фотон», благодаря чему компании имеют возможность продемонстрировать свои проекты и разработки не только в кулуарной обстановке, но и в рамках самой выставки. Растущее каждый год число номинантов «Золотого Фотона» и меняющаяся структура номинаций, которых тоже становится больше – в этом году добавились акценты на продукты и светодизайн – все вместе свидетельствует о развитии как самой Премии, так и отрасли в целом.», – отметила коммерческий директор компании «Гефера» – партнера Премии Анна Гончарова.

Евразийская премия «Золотой Фотон» учреждена в 2017 году компанией «Лайтинг Бизнес Консалтинг» и присуждается представителям светотехнической отрасли за наиболее талантливые и передовые проекты и разработки, а также научную и просветительскую деятельность в своей профессиональной сфере. В оргкомитет премии входят директор Государственного Эрмитажа, топ-менеджеры отраслевых Ассоциаций — Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС), Ассоциации энергосервисных компаний России (РАЭСКО), Ассоциации парков России, а также руководители научных институтов и отраслевых компаний.

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