Всемирный День Поэзии в темноте

Это будет симбиоз потрясающих авторских стихов в бесподобном прочтении, вкусного сочного вокала и драйвового джаза в виртуозном исполнении! Концентрация любви, чувственности, духовности – в звуках голосов и инструментов, в мыслях, энергиях, эмоциях. Но главное – в ваших незабываемых ощущениях и впечатлениях – поэтичных и музыкальных – обострённых темнотой!

«Душа современной поэзии» актриса Марина Лисовец прочтёт вам свои стихи – талантливые, глубокие, дающие ответы на множество духовных вопросов и отзывающиеся в сердце каждого. И, сплетаясь в неповторимый микс с поэзией Марины, будет звучать фантастический голос Алексея Геращенко – джазового вокалиста и саксофониста. А подчеркнет красоту смыслов и мелодий пианист Виктор Смирнов.

Вам когда-нибудь читали стихи? Очень лично, проникновенно, «переводя с божественного на человеческий»? А стихи, замиксованные с любимыми джазовыми стандартами? Да ещё и украшенные темнотой? Всемирный День Поэзии, который празднуется с 2000-го года – самое время начать!

В концерте принимают участие: поэт и актриса Марина Лисовец, певец и саксофонист Алексей Геращенко, пианист Виктор Смирнов.

Где? г. Москва, Тверская, д. 14.

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