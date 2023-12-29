Новый год как в кино: Александр Златопольский рассказывает, как встретить праздник в доме из комедии «Новогодний ол инклюзив»

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Праздничная комедия «Новогодний ол инклюзив» смешит зрителей с больших экранов кинотеатров по всей стране с 21 декабря. По сюжету фильма две абсолютно разные по социальному статусу семьи по ошибке снимают один и тот же коттедж по системе «все включено». Этот Новый год запомнится им надолго. Генеральный продюсер и исполнитель одной из главных ролей Александр Златопольский делится подробностями со съемочной площадки и раскрывает секреты.

‒ Саш, как у тебя родилась идея фильма?

‒ Примерно год назад я подумал, что было бы интересно снять новогоднее кино, действие которого разворачивается в одной локации. Я связался со своей подругой Алесей Пантелеевой и сценаристом Юлией Лемарк, с которой мы и до этого делали несколько проектов. Я ей рассказал идею и попросил разработать сценарную заявку. Когда пошла работа со сценарием, мы поняли, что одной локацией мы не обойдемся. В результате, у фильма значительно вырос бюджет. Но, все взвесив, мы решили не экономить и не жалеем об этом. Мне кажется, получилось хорошее кино. Все деньги, как говорится, на экране.

‒ Сейчас кино, снятое в ограниченном пространстве, довольно сильно распространено. Помнится еще Хичкок снимал такое. И у Тарантино есть подобные фильмы.

‒ Да, в этом плане мы далеко не новаторы. Много такого кино было снято до нас и будет снято после выхода нашего фильма. Но если кино снято в одной локации — это вовсе не значит, что оно будет скучным и медленным. Есть, к примеру, триллер «Экзамен». Все снято в одной локации, но фильм держит в напряжении до самого конца, не можешь оторваться до финальных титров. Или «Пассажир» с Лиамом Нисоном. Все происходит только в поезде, но выглядит это драйвово и интересно.

‒ Долго готовились к съемкам?

‒ Весь пре-продакшн прошел очень быстро. Подготовились к съемкам мы примерно за три месяца. 6 марта приступили к съемкам, 1 апреля, в день рождения одной из моих дочерей Софии, которая тоже играла в фильме, съемки завершились.

‒ Ты с самого начала знал, что будешь исполнять одну из главных ролей?

‒ Для меня все-таки актерская работа остается в приоритете. Я изначально понимал, что буду играть одного из отцов. В моем случае профессии актера и продюсера взаимно дополняют друг друга. Ты можешь сам решать: какое кино снимать, какой смысл вкладывать.

‒ Где проходили съемки?

‒ Съемки проходили в Тверской области и Подмосковье. Мы проделали маленькую кинематографическую хитрость: дом снаружи снят под Тверью, а изнутри это реальный дом в Подмосковье. Его хозяин Сан Саныч – передаю ему привет в этом интервью – был безумно рад нашему предложению. Фактически в этом доме вы тоже сможете встретить Новый год, как и герои нашего фильма. Еще снимали в Москве, прежде всего, квартиры главных героев. Уличную городскую съемку тоже проводили в столице.

‒ А много человек участвовали в производстве?

‒ Огромное количество. Когда фильм непосредственно снимается, то там, как правило, задействовано наибольшее количество людей из разных киношных цехов: актеры, операторы, гримеры, «светики» и еще много кто. Когда я приходил на площадку, видел караван из вагончиков и понимал, что это все началось с идеи в моей голове, я всегда думал: как же это круто, что мы большой и дружной командой снимаем такое большое кино. Результат нашей работы вы уже сейчас можете увидеть на большом экране. Всех приглашаю в кинотеатры на «Новогодний ол инклюзив»!

Иван ХЛОБЫШЕВ

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