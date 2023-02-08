Группа «ПИКЧИ!» выпустила акустический альбом

8 февраля группа «ПИКЧИ» порадовала слушателей альбомом «акустический», где собраны акустические версии всем полюбившихся песен, таких как: «Я тебя не люблю», «Как дым», «Мёртвое море».

«Как дым» - немного переделанная и переосмысленная история, в обертке красивой грусти акустической гитары.

«Мёртвое море» - полюбившаяся многими слушателями песня о самых теплых чувствах, переходящая из штиля в полноценный шторм эмоций.

«Я тебя не люблю» - старый и всем известный хит, с ароматом летнего вечера, костра, гитары и компании друзей. "Это главный мой плюс", - этим все сказано.

«акустический» - это переосмысление уже выпущенных треков, в формат минимализма и чувственности. Каждая песня становится живой и погружает в свою историю, но более точную эмоционально», - делится вокалист группы «ПИКЧИ» Олег Седанцов.

Слушайте новые версии любимых песен на всех музыкальных площадках и не забывайте о старых.

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