Выставка произведений Ларисы Федотьевой (1935-2021) «Птица счастья» в МВК РАХ

18 февраля Российская академия художеств представляет выставку памяти советской и российской художницы Ларисы Викторовны Федотьевой (1935-2021) «Птица счастья». Основу экспозиции составляют более 130 живописных и графических произведений разных лет, среди которых пейзажи, портреты и натюрморты, в которых мастер демонстрирует широкий диапазон возможностей, самые разные материалы, интонацию и манеру подачи. Работы выполнены в технике гравюры, пастели, литографии и акварели.

Начало формирования творческого пути и становление Ларисы Федотьевой, как талантливого и самобытного художника, пришлось на благодатное время - шестидесятые годы двадцатого века. В этот исторический период на первый план выходит гуманистическая составляющая и ее огромное влияние на общественное мнение, благодаря чему развитие отечественного искусства получает качественно новый импульс. Художники настойчиво ищут современные формы, но не отказываются и от традиционных, что позволяет создавать удивительные по своему воздействию на аудиторию произведения, «работая» на особую выразительность образа. Это время выдвинуло замечательных мастеров, среди которых имя Ларисы Федотьевой занимает особое место.

Критики обращают внимание на характерную черту творчества художницы, для которой создание картины «равноценно доброму деянию». Они отмечают особую человечность ее произведений, будь то «натюрморт, жанровая сцена или парадный портрет знаменитого человека». Искусству мастера присуще эстетическая чуткость и верность классическим ценностям.

В произведениях Федотьевой невозможно вычленить периоды того или иного направления. Отказываясь от стилевого подхода к темам, художница создает один и тот же сюжет, как в рисунке, так и в цветной автолитографии, и в линогравюре. При этом она работает одновременно в разных материалах и техниках.

Лариса Федотьева стала создателем галереи портретов композиторов Бурятии, основоположников бурятской классической, академической и профессиональной музыки. Ее полотна выполнены по заказу Союза композиторов СССР в конце 70-х годов прошлого века. Художницу восхищает их виртуозность, она достигает наибольшей выразительности, акцентируя взгляд на передаче каждого неповторимого жеста, повадки, даже чудачества отдельных музыкантов.

Еще одной отличительной особенностью творчества Ларисы Федотьевой является цельность каждой композиции, достигнутой духовным наполнением графических образов. Стремление к гармоничному постижению и воплощению мира, артистизм исполнения, великолепная свобода и разнообразие приемов, не оставляют равнодушными от ее композиций.

Произведения Ларисы Федотьевой дают возможность увидеть неисчерпаемые возможности графики.

Лариса Федотьева. Пусть всегда будет мама. 1987. Цветная автолитография. 60х52 см

Лариса Федотьева. Пусть всегда будет небо. 1987. Цветная автолитография. 53х66 см

Лариса Федотьева. Пусть всегда будет солнце. 1987. Цветная автолитография. 52х72 см

Лариса Федотьева. Алжирский натюрморт. 1965. Цветная автолитография. 51х37 см

Лариса Федотьева. Белый ангел. 1990. Цветная автолитография. 50х37 см

Лариса Федотьева. Вильнюсский квартет. 1978. Цветная лингравюра с одной доски. 53х57 см

Лариса Федотьева. Пушкинский парк. Ночь. 1976. Акварель. 60х41 см

Лариса Викторовна Федотьева (Кулагина-Федотьева) - художник-график и педагог. Родилась 23 июля 1935 года в Москве.

В 1956 году окончила Московскую среднюю художественную школу. С 1956 по 1962 год обучалась в Московском государственном художественном институте им. В.И. Сурикова (мастерская станковой графики академика Е.А. Кибрика). Участница художественных выставок с 1958 года. Член Московского отделения Союза художников с 1963 года.

Работы хранятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского Музея, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, в Национальном художественном музее Беларуси, а также в частных галереях и коллекциях Москвы, России, Сербии, Германии, Франции, США, Италии.

Выставка завершит работу 19 марта.

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