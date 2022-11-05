Группа ТАйМСКВЕР выпустила новый альбом «Молодость». В релиз вошло 11 треков, написанных за последние два года.

Кирилл Бабиев об альбоме:

— Этот альбом — живое отражение нашего пути начиная с весны 21 года. В нем есть рефлексия и самокопание, безбашенная энергия и беззаботный угар, а так же злость и попытка переварить текущие события. Вы можете не разделять нашу точку зрения, но это наши эмоции и мы вправе выражать их так, как чувствуем и ощущаем.

Концертная презентация альбома состоится 18 ноября в Санкт-Петербурге (А2 Green Concert, зал Спутник) и 30 ноября в Москве (Урбан).

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