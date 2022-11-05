О талантах с уважением и благодарностью

«Талант есть способность обрести собственную судьбу», — утверждал немецкий писатель Томас Манн, но почему судьбы талантливых людей нередко напоминают печальную драму или жестокий романс? 3 ноября гости Российской государственной библиотеки искусств (РГБИ) побеседовали о жизненном и творческом пути двух несхожих, но во многом близких друг другу талантов с основателем и президентом Международного благотворительного фонда имени Н.Ф.фон Мекк Денисом Андреевичем фон Мекк и дипломантом фестиваля «Тургеневская театральная Москва» 2019 г., лауреатом конкурса «С любовью к романсу» Еленой-Изабеллой Осиповой.

«Я хорошо знал эту странную, беспокойную, болезненно самолюбивую натуру», — отозвался Петр Ильич Чайковский на трагическую смерть блестящей певицы и актрисы Евлалии Павловны Кадминой. Почему же «комета дивной красоты», как ее называли современники, не только запомнилась первому композитору России, но и стала прототипом героинь И.С. Тургенева, А.И. Куприна, Н.С. Лескова? Почему ее рекомендовал профессорам Московской консерватории сам Николай Григорьевич Рубинштейн? Наверное, потому, что она не просто пела, а жила искусством, каждый раз перевоплощаясь в своих героев и героинь: боярыню Морозову в «Опричнике» Чайковского, княгиню в «Русалке» А. Даргомыжского, Рогнеду в одноимённой опере А. Серова, Ваню в опере М. Глинки «Жизнь за царя»…Возможно, именно это служение красоте, а также впечатлительная и замкнутая натура роднит Кадмину с символом русской классической музыки П. И. Чайковским, создавшим для ее «бархатного богатого меццо-сопрано» музыку к сказке А. Н. Островского «Снегурочка». Как известно, гувернантка Чайковского Фанни Дюрбах даже называла своего воспитанника «стеклянным мальчиком» за необыкновенную чувствительность и ранимость… О жизни и личности Петра Ильича — великого композитора и патриота — аудитории рассказал Денис Андреевич фон Мекк, напомнив и о его «ангеле-хранителе» Надежде Филаретовне фон Мекк, наделенной другим редким талантом — бескорыстной любви, эмпатии и вдохновения.

В продолжение вечера гости РГБИ познакомились с просветительскими изданиями Международного благотворительного фонда имени Н.Ф. фон Мекк: книгами «Духовный путь Чайковского», «Петр Ильич Чайковский», «Непридуманная фабула», а также Конволютом фон Меккъ №1 «Пушкин и Чайковский».

Страницы судеб гениев и талантов хочется «листать» бесконечно, как интересную книгу, но пожалуй, мы вправе прикасаться к ним только с уважением и благодарностью. Именно этой деликатности и неравнодушию научили нас Денис Андреевич фон Мекк и Елена-Изабелла Осипова.

Фото — РГБИ

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