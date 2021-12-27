Групповая выставка Festival of Art в Arts Square Gallery

Arts Square Gallery открыла групповую вторую серию выставки Festival of Art. На ней представлены живописные и графические произведения таких художников, как Серафим Павловский, Владимир Курдюков, Лариса Ломакина, Елена Фигурина, Юлия Сопина, Марина Колдобская и Алексей Кирьянов.

Серафим Павловский (1903-1989) — московский художник-монументалист, живописец и теоретик изобразительного искусства. Автор таких монументально-декоративных работ, как башня Карамышевского шлюза на канале Москва-Волга, плафоны фойе второго этажа Театра Красной Армии, мозаика на станции метро «Добрынинская». Также Павловский занимался оформлением станции метро «Ботанический сад».

Владимир Курдюков (1955-2018) — русский живописец и художник-график, член Союза художников с 1986 года. Родился в Украине. В 15 лет поступил в художественное училище в Донецке. В 1971-1976 годах учился в Высшем Художественном училище в Москве на отделении графики. Участвовать в выставках начал с 1976 года. Свой творческий путь посвятил большому количеству экспериментов с формой, цветом и пространством.

Лариса Ломакина. Потому что мы банда. 2020

Лариса Ломакина. Белочка. 2020

Лариса Ломакина — сценограф, художник по костюмам, архитектор. Окончила МАРХИ, училась в аспирантуре МАРХИ, проходила стажировку в театре «Школа драматического искусства», с 1994 года работает театрах Москвы, Петербурга, Новосибирска, Перми, Краснодара, Лиепаи (Латвия), Варшавы и Кракова (Польша), Вильнюса (Литва), Модены (Италия), участвует в независимых проектах. Ломакина оформила более 80 спектаклей — драматических постановок больших и малых форм, а также опер, мюзиклов и театральных церемоний. Ее работы созданы в сотрудничестве с такими режиссерами, как Константин Богомолов, Саша Денисова, Евгений Гришковец, Иван Поповски. Неоднократно удостаивались театральных премий и номинаций на звание «Лучшая работа художника».

Елена Фигурина. Птица. 2019

Елена Фигурина. Прогулка. 2021

Елена Фигурина. Прогулка. 2020

Елена Фигурина. Корова. 2020

Елена Фигурина (р. 1955, Латвия) — легенда петербургского андеграунда, одна из самых последовательных экспрессионистов в современном российском искусстве. С середины 1970-х годов она занимается живописью, а с конца 1990-х также и скульптурой. Фигурина, родившаяся в 1955 году, — самоучка, как и многие отечественные художники этого поколения. У тех, кто вышел на художественную сцену в середине 70-х, была не просто преданность своему делу, но и смелость, ведь культурная ситуация в Ленинграде и в стране в целом не благоприятствовала занятиям искусством вне бюрократических и идеологических рамок.

Юлия Сопина (р. 1968, Ленинград) — художница, Окончила Ленинградское художественное училище имени В.А. Серова. Живет и работает в Санкт-Петербурге. Ее работы погружают в атмосферу простых вещей, очищенных от бытового до чистоты переполненного драматизмом оперного представления.

Марина Колдобская (р. 1961, Ленинград) — художник, куратор, журналист, живописец-экспрессионист, увлекается коллажем, объектом, инсталляцией. Была членом первой в постсоветской России женской арт-группы «Я люблю тебя, Жизнь!», работала директором петербургского Музея нонконформистского искусства в арт-центре «Пушкинская 10», директором Петербургского филиала Государственного центра современного искусства, совместно с Анной Франц основала медиалабораторию CYLAND, сейчас выступает как художник и куратор. Работы Марины Колдобской находятся в Эрмитаже, Музее политической истории России, Государственной Художественной Галерее Татарстана (Казань), Музее нонконформистского искусства, коллекции ЦВЗ Манеж (Санкт-Петербург), коллекции Музея современного искусства СПБГУ, коллекции Центра современного искусства им. Сергея Курехина, фонда «Свободная культура», фонда CSAR (Венеция, Италия), Музея Angerlehner (Талхейм бай Вельс, Австрия), Музея Kuoysei no Sato (Фукуока), многочисленных галереях, корпоративных и частных коллекциях по всему миру.

Алексей Кирьянов (р. 1955, Ленинград) — художник, закончил Ленинградский финансово-экономический институт. Учился в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (кафедра художественной обработки металла). Член Санкт-Петербургского пастельного общества. Член Международной федерации художники (IFA). Участник более 120 выставок в России и других странах мира. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

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