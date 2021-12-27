Встреча современных художников стран БРИКС

В середине января 2022 года будет дан старт международному проекту Meet BRICS Art. В мероприятиях примут участие уральские живописцы, входящие в Союз художников Свердловской области и их коллеги из разных регионов Бразилии, Индии и Китая. Возможность проведения мероприятий появилась благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В программе запланировано проведение серии онлайн-встреч между профессионалами в области искусства стран БРИКС, художниками и организация 3D-выставки их работ. Посетители смогут увидеть более 100 изумительных, разноплановых работ мастеров из стран альянса, познакомиться с особенностями и элементами национальной идентичности.

Проведение мероприятий будет играть важную роль в расширении и углублении сотрудничества в области культуры и искусства, в развитии межкультурного диалога, способствовать укреплению взаимного уважения и сближению народов стран БРИКС.

«Альянс существует уже более 10 лет, но только в последнее время на новый уровень выходят вопросы социально-культурного и гуманитарного сотрудничества. Сегодня активно развиваются и бизнес-проекты, и межкультурные инициативы между участниками БРИКС. Наш проект позволит продемонстрировать уникальные культурные особенности художников стран альянса. Зритель увидит, как могут быть отражены через призму самобытных культур самые важные для всех нас вопросы: любовь, семейные ценности, связь поколений. Для того, чтобы с этими произведениями могли познакомься как можно больше зрителей, мы решили использовать возможности цифровой дипломатии. Это позволит преодолеть границы, разделяющие участников и зрителей, объединит их вокруг прекрасного и вечного», – комментирует Анна Курумчина, директор Агентства культурной и научной дипломатии.

Ещё одной целью проекта Meet BRICS Art является продвижение регионального искусства в России и за рубежом. Сегодня из 500 художников, работающих на Урале, незначительная часть выставляется за рубежом. Для изменения ситуации необходимы новые инициативы, стратегии и технологии, которые позволят преодолеть локальные ограничения и представят авторов новой аудитории.

В ходе онлайн-встреч художники Свердловской области и их международные коллеги обсудят современные тенденции развития искусства в постковидном мире. Вопросы трансформация традиционных ценностей и сохранения аутентичности территорий и регионов. Утрату некоторых техник изобразительного искусства и формирование новых, связанных с развитием технологий и цифрового пространства. А также рассмотрят перспективы взаимодействия художников из стран БРИКС. Какое оно, современное искусство? Концептуальное, профессиональное, традиционное, массовое? Мы приглашаем всех любителей прекрасного присоединиться к дискуссии, задать вопросы участникам и познакомиться с новыми авторами.

Проект инициирован некоммерческой организацией «Агентство культурной и научной дипломатии» и проводится при поддержке Министерства культуры и Союза художников Свердловской области. Мероприятия продлятся до апреля 2022 года.

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