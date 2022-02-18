Выставка современного искусства открывается в Галерее интерьеров «Твинстор»

19 февраля 2022 года в Галерее интерьеров «Твинстор» начинает работу выставка предметов современного искусства. Здесь будут представлены работы актуальных российских художников, дизайнеров, а также предметы из новых коллекций от российских и иностранных компаний. Более 50 экспонатов (инсталляции, картины, скульптуры) разместятся на площади 300 кв. м. на втором этаже галереи. Среди участников выставки — один из основоположников цифрового искусства в России Константин Худяков; почетный академик Российской академии художеств, фотограф Константин Марков; медиа-художник, композитор, представитель направления science art Тарас Машталир; один из основателей направления “Систематизм” Андрей Верещагин; стрит-арт художник Дмитрий Шмель; художник Марина Худякова и другие. Всего на выставке будут представлены работы 25 авторов.

«Выставка New Future Trends — это попытка объединить в одном пространстве современных художников, дизайнеров и фотографов, размышляющих на тему цифровой реальности и отразить веяния, наиболее полно отражающие дух настоящего времени. — рассказывают кураторы экспозиции, художники Аркадий Бабич и Анна Резцова. — С участием цифровых технологий стремительно меняется привычный материальный ландшафт, появились дополнительные возможности существования в виртуальных пространствах, значительно ускорился темп обмена информацией, возникает необходимость практически ежедневной адаптации сознания к новым явлениям. Невозможно не упомянуть, что современная наука неразрывно связана с цифровыми технологиями. Конечно, искусство не может оставаться в стороне от этих процессов, оно давно перестало быть просто искусством. Сейчас это интеграция и синергия с различными видами деятельности человека. Это и наука, и ремесло, и дизайн и среда обитания».

ТВ экспонатах New Future Trends наблюдается трансформация привычных жанров и тем при переводе их на цифровой язык, так же художники размышляют о феномене превращения идей в материю, времени, обмене и генерации энергии, природе вещей и явлений, экологии и многом другом.

Кураторы ставят перед собой задачу наладить связь между аудиторией, интересующейся искусством, и авторами, создающими работы с помощью цифровых технологий или размышляющими о современных процессах, происходящих в мире. Мостиком взаимопонимания может стать архитектура, с одной стороны, призванная создавать комфортную среду обитания, а с другой — впитывающая и отражающая все новейшие научные, философские и эстетические тенденции.

Так, представленная на выставке серия работ фотографа Константина Маркова — «Отраженная Реальность» — демонстрирует тонкую грань между искусством, фотографией и абстрактной живописью.

В числе работ современных дизайнеров будут представлены светильники авторства Александра Кравта. Серия получила название On the dark side — это масштабные настенные или напольные светильники, которые ассоциируются с небесными телами. Каждый из них имеет свой цвет, свой характер и эмоциональный посыл. Глубина цвета создаётся с помощью ручного окрашивания светопропускающими лаками, а эффект золота — технологией гальванического покрытия. В качестве металлической основы используются алюминий, медь или нержавеющая сталь.

Работы Андрея Верещагина, одного из основателей направления «Систематизм» в современном искусстве, отсылают нас к архитектурным планам и образцам письменности Шумера, Аккада и Древнего Вавилона. Это течение раскрывает системные закономерности природы и культурные коды цивилизаций через простейшие геометрические формы.

Евгений Военский — фотограф с мировым именем. Он работает с ведущими мировыми издательскими домами — CONDE NAST, Sanoma Independent, Hachette Filipacchi. Его работы можно увидеть в журналах Vogue, Elle, Marie Claire, GQ. На выставке будут представлены некоторые его работы из серии Alien. В основе цикла лежит идея эстетического исследования разнообразия и необычности природных форм. Автор показывает одновременно прекрасную и пугающую красоту природы. Растения в его фотографиях, превращаются в порождение внеземных цивилизаций.

Работа художника Марата Наби «Короноборцы» выполнена в технике screwart. Для создания полотна использовано 21736 саморезов. Композиция посвящена врачам и медсёстрам, работающим в «красных» ковидных зонах. Следы от масок на лицах напоминают турбулентные следы самолётов, разносящих коронавирус по разным странам.

Выставка организована под патронажем «Творческого Союза художников России» при поддержке галереи Post scriptum и директора галереи Ксении Григорян, а также первого в России NFT-маркетплейса Digarty.com и генерального директора Елены Хлапиной.

Выставка завершит работу 31 марта.

Где: Галерея интерьеров «Твинстор», Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 4.

Биографии художников — участников выставки

Константин Худяков – действительный член Российской академии художеств. Синтезируя пластику и эстетику цифрового мироустройства с концепциями футуризма и конструктивизма, художник, при помощи бесконечно совершенствуемых программ, в своих работах исследует макро и микрокосм, противоречивую до парадоксальности природу человека, обращается к обрядам языческих культур, христианским сюжетам, символизму и классической живописи. Творчество мастера — это многоуровневый мост между наследием прошлого, постоянно мутирующим настоящим и абсолютно непредсказуемым будущим с невероятными технологическими возможностями.

Марина Худякова – архитектор по образованию (окончила МАРХИ), художник, член Творческого союза Художников России, член Московского союза художников, яркий представитель русского цифрового искусства, более 20 лет занимающийся компьютерной графикой, живописью, цифровой печатью. Используя цифровые технологии, художник создаёт определённого рода прецедент современного переосмысления классики.

Сложный композиционный строй ее работ отсылает нас к авангарду 20-х годов, живописи барокко, восточной графике, наследию импрессионистов. Главной темой работ последнего времени художник считает «инверсию», как явление, захватившее мир во всех сферах жизни. Раскрыть инверсивную природу современности, её красоту и парадоксальную жизнеспособность, художнику помогает многолетний опыт создания музейных экспозиций, живописная практика.

Константин Марков — фотограф с более чем тридцатилетним стажем, доцент кафедры истории искусства МГХПА им. Строганова, вице-президент Творческого Союза Художников России по правовым вопросам, а также почетный академик Российской академии художеств. Серия работ автора — «Отраженная Реальность» демонстрирует тонкую грань между искусством, фотографией и абстрактной живописью.

Тарас Машталир — медиа-художник, композитор и продюсер с мировым именем, представитель направления science art — идеолог и основатель SONICOLOGY (Экология Звука) — инновационной международной инициативы по формированию гармоничной звуковой эстетики в городской среде с использованием новейших технологий. Его работы – уникальные интерактивные объекты, предоставляющие любому человеку возможность погрузиться в процесс взаимодействия с произведением, почувствовать себя творцом, создать свой собственный мир звуков, цвета и движений в настоящем моменте.

Андрей Верещагин – один из основателей направления «Систематизм» в современном искусстве. Это течение раскрывает системные закономерности природы и культурные коды цивилизаций через простейшие геометрические формы. Его работы, отсылают нас к архитектурным планам и образцам письменности Шумера, Аккада и Древнего Вавилона.

Алекс Петунин. Художник в третьем поколении, работающий на стыке науки и искусства. Участник и победитель множества выставок и конкурсов в России и за рубежом. Источником вдохновения для его работ являются новейшие исследования в области химии, физики и микро-биологии. Увлечение точными науками отражается в футуро — бионическом характере его работ.

Алексей Неретин — выпускник МГХПА им. Строганова, кафедры промышленного дизайна, участник многих выставок и победитель множества конкурсов, связанных с дизайном и современным искусством. В своих работах Алексей ищет равновесие между органической природой человека и технократической окружающей средой. Его композиции напоминают отрывки из сновидений, в которых символы из игр, мультфильмов и рекламы причудливым образом переплетаются с абстрактными формами и рождают неожиданный микс, ясный и понятный любому современнику, живущему в мегаполисе.

Дмитрий Шмель — российский стрит-арт художник, руководитель стрит-арт секции Евразийского Художественного Союза. Свой стиль Дмитрий определяет, как неоимпрессионизм и создает работы в уникальной технике распыления аэрозоля на поверхность без использования трафарета. Эта техника позволяет создавать неповторимые живописные эффекты и требует особой виртуозности в обращении с материалом.

Евгений Военский — фотограф с мировым именем, работающий с ведущими мировыми издательскими домами — CONDE NAST, Sanoma Independed, Hachette Philipacchi. Его работы можно увидеть в Vogue, Elle, L’OFFICIEL, Marie Claire, GQ. На выставке представлена его серия под названием Alien.В основе цикла лежит идея эстетического исследования разнообразия и необычности природных форм. Автор показывает одновременно прекрасную и пугающую красоту природы. Растения в его фотографиях, превращаются в порождение внеземных цивилизаций, которые могут нести в себе как спасение, так и угрозу.

Резцова Анна — художник, фотограф, дизайнер, выпускница МГХПА имени Строганова. Работает с темой культурных кодов, поиска способов взаимодействия человека со все усложняющейся структурой современного мира с использованием новейших достижений в области психологии, философии, биологии. Основные медиа: живопись, фотография, инсталляция. На выставке представлена серия работ Анны — «Valentine’s Day».

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