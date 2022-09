ХитДэн: «Рок — это религия»

ХитДэн — талантливый гитарист, вокалист, автор песен, бэндлидер, призер многочисленных музыкальных премий и фестивалей, продюсер и директор первой в России кавер-группы «ТОРОНТО».

– С чего началась ваша любовь к музыке?

– В начальных классах я услышал группу Creedence Clearwater Revival. Эта музыка меня просто потрясла. У нас в домашней коллекции были небольшие пластинки этой группы. Конечно, ещё на мой музыкальный вкус повлияли The Beatles, The Rolling Stones, а также американская кантри-музыка. Второй такой любовью стал альбом «Love over Gold» рок-группы Dire Straits.

В 7 классе мой брат показал несколько аккордов на гитаре, и через месяц я сочинил первые две песни в стиле рок-н-ролл. Потом стал искать пути своей реализации в музыке.

– Что означает псевдоним ХитДэн для вас?

– Этот псевдоним очень многозначный. Есть друзья, которые меня так и называют – «Хит». На самом деле, это сокращённое название от моего прошлого псевдонима «Хитрый Дэн». Под этим именем я участвовал во многих фестивалях, играл блюз и получал незабываемые впечатления от этого.

– У вас было много проектов: «Торонто», «ЦВЕТНАЯ», «Большой продюсер» и другие. Какие из них, на ваш взгляд, повлияли на вас больше всего? Что вы ожидаете от ваших новых проектов?

– Мой самый продолжительный проект — группа «ТОРОНТО». Он существует уже почти 20 лет, поэтому, как и в любом деле, произошло очень много: концерты на стадионах и на дачах, преданность и предательство, любовь и измены, успехи и провалы. Я считаю, что музыка — это только повод для того, чтобы стать лучшей версией себя.

Конкретно сейчас я ничего не жду, а максимально сосредоточен на проекте «ХитДэн» и ни на что не хочу отвлекаться.

– Как вы можете назвать своё творчество?

– Я бы сказал, что моё творчество — музыка, в которой должна звучать гитара, а в песне должен быть смысл и мелодия. Это песни, вызывающие не показушные попсовые эмоции, а настоящие переживания, которые испытывает слушатель.

– Каким рокером вы себя считаете?

– Я себя могу назвать «кайфовым» рокером, но хотел бы стать «счастливым» рокером.

– Считаете ли вы, что рок — это религия?

– Я считаю, что всё вокруг нас — это религия. Наука, искусство, здравоохранение, политика, образование – это всё религия. Поэтому я уверенно могу сказать, что рок — это тоже религия, у которой есть своя идеология, специфическое звучание. Ну а если рок – это религия, то я – Будда. Ну или Дионис, если угодно.

– О чём ваш трек «Я иду один»?



– «Я иду один» — песня про безответную юношескую любовь, где девушка не отвечает герою взаимностью, но тот не теряет оптимизма и продолжает идти по своему жизненному пути с гитарой, которая никогда его не отвергнет и не предаст.

Эта песня написана очень давно, когда я приехал в Москву с двумя гитарами и 500$ в кармане. На Большой Полянке находился канадский бар, и это было первое заведение, в котором я сыграл с кавер-группой. Мы играли блюз, рок и чудили, как могли. Я помню это ощущение после концерта! У меня на плече висит гитарный чехол, на мне ковбойские сапоги и кожаное пальто. Я испытываю невероятный кайф от того, что у меня получилось: играю за деньги музыку, которую люблю. Свой первый гонорар я потратил на цветы девушке. Песня символично посвящена этому чувству кайфа от выступления и одновременно безответной любви.

– Что может выбить вас из творческой колеи?

– Любая вспышка негативных эмоций может выбить меня из творческого настроя. Чтобы сосредоточиться на творчестве, нужно время, поэтому любое отвлечение может сбить меня.

– Почему группа «ТОРОНТО» стала так популярна в кавер-кругах? Кому или чему она обязана своей популярностью?

– Мы стали популярными, так как стояли у самых истоков зарождения каверов. Кроме того, стартовали на Петровке в легендарном «Ньюс-пабе» и сразу отличались от всех по нескольким причинам: во-первых, играли по-своему, во-вторых, я выбирал очень необычный репертуар, в-третьих, я на концертах общался с публикой и шутил шутки, в-четвертых, я изначально провозгласил, что попсу мы играем как рок, а рок играем как попсу. Это выглядело очень нестандартно и свежо. Именно благодаря этому подходу и дружному коллективу мы очень быстро набрали популярность.

– Опишите, как вы настраиваетесь на творческий лад? Какими методиками в написании треков вы пользуетесь?

– Самое главное требование — быть в одиночестве. Могу сказать, что один из эффективных способов создания трека — методика группы The Beatles. Они сочинили мелодию, и первые слова, которые легли в ее основу, были полной белибердой, в которой «scrambled eggs» («яичница-болтунья») рифмовались с «legs» («ноги»). Только спустя время заменили на слова «Yesterday». Методика замечательная, пользуйтесь!

– Расскажите о вашем следующем треке или работах.

– Следующая песня будет посвящена людям, которые окружающим кажутся тормознутыми. Может сложиться впечатление, что они тупят, опаздывают, всё делают не так, как все. Обычному человеку кажется, что этот тормоз ничего не добьется в жизни, но мы с вами понимаем, что он не просто так тупит, а зреет. В общем, песня называется «Мы тормоза».

Я исполняю свои треки в стиле «имперский рок», так как, по моему мнению, сейчас строится империя. А у империи нет саундтрека, поэтому я решил, что нужно создать его. Полагаю, нам нужен человек с гитарой, который будет делать что-то действительно крутое.

