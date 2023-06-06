«Хочу сделать музыку доступной для всех!»: Певица и сонграйтер AnDy Darling рассказала о своей деятельности и главной миссии

«Ростовский самородок», певица AnDy Darling получила популярность после участия в шоу «Песни» на ТНТ. Ее музыкальная карьера продолжилась хитом «Просто танцевать», который звучал буквально из каждого утюга. Впоследствии девушка переехала в Лос-Анджелес, где открыла свой сонграйтинговый бизнес, чтобы помогать всем, кто хочет сделать музыкальную карьеру. О своем успехе, о миссии, о контракте с Warner Music Russia и многом другом AnDy Darling рассказала АртМосковии.

– Давай начнем с того, почему AnDy Darling?

– Сложила две первые буквы имени и фамилии Анастасия Дунаева. Перевела на английский, получилось AnDy. А Darling появилось из-за того, что в 11 лет выучила это слово, и оно показалось мне крутым.

– С чего начался твой творческий путь, история успеха?

– Я начала писать песни в 11 лет, в 13 лет мое первое видео завирусилось на YouTube: я делала посвящение Валентину Стрыкало. А еще примерно через полгода выпустила еще одно видео, которое набрало уже более 1 миллиона просмотров. В 13 лет я начала играть в рок-группе, в 17 лет переехала в Прагу, где продолжила музыкальное развитие. А потом случились «Песни» на ТНТ и успех с треком «Просто танцевать».

– Тебе помогло участие в шоу «Песни» на ТНТ в карьере?

– Для меня участие в самом успешном музыкальном шоу страны - «Песни на ТНТ» - стало отправной точкой в моей карьере. То, что я выступала перед самыми коммерчески успешными артистами России – Бастой и Тимати, и то, что я пела им песню, которая понравилась обоим и они кликнули «да», стало для меня невероятным скачком. Особенно классно было выступать в эфире федерального телеканала ТНТ, который считается самым успешным развлекательным телеканалом страны, еще и петь перед тысячами зрителей.

– Проект «Песни» принес тебе контракт с одним из крупнейших в России лейблов Warner Music Russia. Какие были первые ощущения для простой девочки из Ростова, которая писала песни и не знала, что с этим делать?

– После того, как я сначала выступила перед Бастой и Тимати, а потом еще и подписала контракт на внушительную сумму с самым сильным лейблом страны - на тот момент все это казалось чем-то сказочным. Я думала, что должен быть обязательно какой-то подвох, что такого просто не может быть. Даже несмотря на то, что уже тогда моя песня звучала на всех крупных радиостанциях и была в топе разных чартов, мои клипы крутили на музыкальных телеканалах, я выступала на крутых концертных площадках, засветилась в крупных медиа, я все равно не могла поверить, что со мной подписывает контракт Warner Music Russia. А они уж точно знают толк в перспективных артистах. Все оказалось правдой 🙂

– Твой первый хит «Просто танцевать», выпущенный в 2019 году, собрал миллионы просмотров в первые пару дней релиза. Как создавался это трек, в чем секрет создания хита?

– Я написала песню «Просто танцевать», когда мне было 20 лет, и я поняла, что больше не подросток. Потому что в английском ты перестаешь быть подростком, когда у тебя уходит окончание teen, типа seventeen, eighteen, nineteen – ты подросток, а twenty (20), означает что ты уже взрослый. Меня это сильно перекорежило, ведь я должна быть взрослой, а тогда это казалось для меня каким-то ужасом! И я написала песню про свои эмоции: «И все, что я хочу, это просто танцевать». Отдала ее аранжировщикам, которые сделали модную аранжировку. И все получилось очень легко. Это трек быстро набрал популярность, его крутили крупнейшие российские радиостанции.

– После выхода твоего хита «Просто танцевать» тебя стали активно приглашать на очень крупные выступления и съемки. Расскажи о своем опыте, каково это было практически сразу оказаться на таких масштабных и престижных мероприятиях?

– После того, как «Просто танцевать» стала звучать буквально из каждого утюга, я стала получать большое количество приглашений на выступления. Я выступала на Красной площади, на самом большом летнем фестивале Москвы в Парке Горького перед 30-ю тысячами зрителей. Я пела на открытии крупнейшего магазина косметики Sephora, известного на весь мир. Потом меня стали приглашать в жюри музыкальных конкурсов, и это было забавно: из конкурсантки в шоу «Песни» на ТНТ, я выросла до члена жюри одного из главных конкурсов талантов «Мега Стар». Я дважды была там в жюри в 2019 и 2020 году. Первый раз мое членство в жюри было очень успешным, поэтому меня позвали во второй раз. Это был незабываемый опыт, я увидела на одной сцене очень много талантов.

– Мы слышали, что в ноябре 2022 года ты выступала в одном из самых престижных клубов Лос-Анджелеса The Mint. Как это было?

– Переехав в Лос-Анджелес, я сконцентрировалась на сонграйтерстве и стала писать песни для успешных музыкантов: Sasha Belair, Игоря Рыбакова, Марины Могилко, ребят из XO Team - Евы Миллер и других ребят. Это один из самых успешных тик-ток домов, который сотрудничает с крупнейшими мировыми брендами, такими как Samsung, Guess, Barbie, H&M. Но при этом я не забросила свою карьеру певицы. Мне представилась возможность выступить в одном из самых известных клубов Лос-Анджелеса, The Mint, где в свое время выступали Стиви Уандер, Рэй Чарльз, Джони Депп и другие. Это было очень круто, у нас был полный sold out, очередь на концерт растянулась на много метров. Об этом концерте впоследствии сняла выпуск Nellifornication – одна из самых крупных российских блогеров в YouTube, которая снимает программы об успешных российских ребятах в США. Этот выпуск посмотрели более 1 миллиона человек.

– Не так давно ты открыла сонграйтерский бизнес DUNA EVA Records в США, расскажи подробней чем именно занимается этот бизнес, кто может туда обратиться, какая философия деятельности?

– Главная миссия моей деятельности – сделать музыку доступной для каждого человека вне зависимости от возраста, пола и других атрибутов. Я даю людям шанс попробовать себя в музыке, не только попробовать, а быть наравне с теми артистами, которые выпускаются через большие лейблы. Я успела набраться опыта и приобрести много связей, которые я теперь даю своим клиентам. Поэтому придя ко мне за песней, человек может получить все, что нужно, для того, чтобы осуществить свою музыкальную мечту и начать петь. Все то, что я наработала за свою музыкальную карьеру, я даю людям. Хочется, чтобы шоу-бизнес перестал быть элитарным сообществом, где ты должен соответствовать каким-то рамкам и стандартам. Хочется, чтобы люди просто могли осуществить свою мечту, а я им в этом помогаю.

– Какие творческие планы на ближайший год?

– Развивать дальше создание песен, чтобы все больше и больше людей могло воплотить свои музыкальные мечты. И вновь сфокусироваться на своем артистическом проекте: я активно продвигаю свою музыку в Америке через социальные сети. И уже успешно продвигаю новый англоязычный материал в США.

– Чем ты занимаешься еще помимо сонграйтинга?

– Я развиваю себя как артиста, также очень люблю социальные сети и развиваюсь там как музыкальный инфлюенсер. В TikTok у меня суммарно более 1 миллиона подписчиков русскояычной и англоязычной аудитории. Но на самом деле, быть певицей самой и сонграйтером, для других людей занимает очень много времени, поэтому успеваю не все. Кроме этого, вместе с классными людьми, моими партнерами, мы принялись развивать индустрию детского контента. Мы запустили детский развлекательно-образовательный канал ZigZagZoom Kids Songs.

Наша главная задача – контент должен быть не только развлекательным, но и познавательным, он должен обучать и быть полезным. Песни, которые мы пишем для детей и выпускаем в рамках проекта, набирают по полмиллиона просмотров в Youtube, а это очень хорошо. Это направление я тоже активно развиваю сейчас.

– Какие напутствия ты дала бы людям, которые очень хотят развиваться в творческом направлении, но не знают, что с этим делать?

– Моё напутствие следующие: ребята, обратитесь ко мне за песнями высочайшего качества и у вас всё получится!

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