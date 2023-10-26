Революция в покорении неба свершилась относительно недавно, всего чуть более века назад, когда в 1903 г. в воздух поднялся легендарный «Флайер» братьев Райт. Изобретение, модернизация и грандиозный успех применения самолета оказал фундаментальное влияние на развитие современного общества. Самолет стал символом эпохи новейшей истории, где цивилизация сменила путь развития с эволюционного на революционный, с естественного на искусственный, с мистического на рациональный.

Принципиальному изменению подверглись принципы восприятия мира. Границы обозримой действительности по сравнению с предшествовавшими эпохами значительно расширились. Став более мобильным, человек вошел в контакт с представителями множества различающихся культур, что стимулировало обмен знаниями и мнениями. Наблюдая земной ландшафт с ранее недосягаемых высот, человечество увидело картины мира, которые ранее были либо скрыты от его взора, либо выглядели с земли принципиально иначе. Смотря в небо, люди видели его уже не только глазами князя Андрея Болконского, восторгающегося божественным спокойствием и безмолвной бесконечностью. Теперь они глядели ввысь глазами героев картин Тышлера, которые стремились уже не преклоняться перед небом, но управлять им. Авиаторы, такие как В. Чкалов, М. Громов и другие, становились главными героями популярной культуры.

Проект Саши Генциса «Рейс в мечту» преследует цель не только осмыслить, но и выразить средствами искусства громадное значение авиации в современную эпоху технического прогресса.

В экспозиции – 21 фотополотно (125х167см), которые позволят увидеть кабины исторических самолётов, недоступные для зрителя, а также почувствовать себя за штурвалом. Работы, выполненные в крупном формате с высокой детализацией изображения, позволяют выйти далеко за рамки простого копирования действительности. Используя приемы цифрового современного искусства, автор дает возможность разглядеть мельчайшие детали летательных аппаратов и воссоздает ощущение полета. Соединив снимки из кабин легендарных образцов с пейзажами из собственного архива, Генцис дал старым самолетам возможность еще раз подняться в небо.

Каждое воздушное судно обладает своей историей и отличительными особенностями визуальной эстетики. Стало возможно не только увидеть, но и запечатлеть ранее скрытые от глаз обычных людей интерьеры кабин пилотов, святая святых современных храмов воздухоплавания. Чистота и ясность языка электроники и цифр, на котором говорят эти устройства, не будучи полностью понятной обычному зрителю, воспринимается им как абстрактный ритм, как если бы он слышал мерное звучание слов незнакомого ему песнопения. Именно здесь можно в полную меру ощутить, как, управляя самолетом, человек прославляет законы точных наук, которыми, в свою очередь, управляет неподвластная никому вселенная.

Саша Генцис (Москва, 1971) — автор, работающий в технике современной цифровой фотографии. Живет и работает в Москве.

С 2014 осваивает новые выразительные возможности современных цифровых технологий фотографирования и обработки изображения. Стиль «Abandoned», или фотография заброшенных и индустриальных объектов, стал в творчестве Генциса доминирующим, что подвигло художника к осуществлению уникальной съемки на территории легендарного московского завода «ЗИЛ» незадолго до сноса. На протяжении 4 лет он фотографировал все ещё действующие или уже заброшенные цеха. Результатом его работы стал проект «Социалистический Сюрреализм».

С 2020 года Саша Генцис работает над проектом «Управляемые небеса», который в расширенном формате перерос в серию «Рейс в мечту». В этом проекте были совмещены в одно изображение съемки кабин пилотов самолетов и пейзажей.

В настоящий момент фотохудожник продолжает исследовать особенности взаимоотношения человека с природой средствами современного фотографического искусства.

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