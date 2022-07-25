Hot Moscow Fest представил детскую программу

С 26 по 28 августа в Москве впервые пройдет масштабный мультиформатный фестиваль Hot Moscow Fest 2022 на территории «Открытие Банк Арена». Организаторы готовят интереснейшую программу не только для взрослых, но и для детей разного возраста.

Сеть детских парков игрового обучения «Кидзания» построит на площадке более 10 специальных тематических зон, где дети в игровой форме смогут освоить новые для себя профессии. Интернет-магазин игрушек Toy.ru устроит шоу больших ростовых кукол, установит игровые автоматы с игрушками и запустит интересные розыгрыши для детей. Отдельная территория будет отдана мини-зоопарку с альпаками и енотами.

Кроме того, маленьких посетителей ждут тематические мастер-классы по живописи, изготовлению слаймов, танцам, робототехники, лепке и др.

Подростков в отдельном шатре ждет ведущий российский IT-эксперт Анастасия Староверова, обладатель титула “Женщина года в IT” (2019), участник рейтинга Top-100 Russian-speaking Females Tech Founders (2019), представитель России на международной премии предпринимателей GSEA в ЮАР (2021). Она расскажет об основах компьютерной грамотности и безопасности в интернете. Кроме того, в зоне креативных индустрий юношей и девушек ждет большая программа по креативным индустриям и профессиям будущего, где можно научиться самым разным наывкам, от дизайна и мобильной видеографии до сонграйтинга и производства популярного контента для Тик-Тока.

Стильных и увлекающихся модой ждут в соответствующей зоне на модный показ юного, но уже известного дизайнера 13-летней Софьи Терешиной. Она сама придумывает и шьёт одежду для детей и подростков. Ее модели обладают узнаваемым индивидуальным стилем, так что Софью пригласили в Доме моды Вячеслава Зайцева, где она является самым молодым дизайнером. Показы от Софьи Терешиной проходили в рамках Moscow Fashion Week, Sochi Fashion Week, SoutFW и других модных мероприятий России, а также на крупнейших мировых площадках: Миланской недели моды (2021/2022), Asian Fashion Week в Китае и Сингапуре (2022). За несколько лет Софья Терешина создала коллаборации с известнейшими блогерами, такими как Анастасия Ивлеева, Елена Завидова, Ксения Суханова и др.

Ну и, конечно, не обойдется без детского спорта: лучшие российские спортсмены покажут детям самые эффективные упражнения, расскажут об особенностях тренировок в разном возрасте. Кроме того, дети и подростки смогут попробовать себя более чем в 30 видах спорта, от футбола и кикбоксинга до зумбы и капоэйры.

Ну а после увлекательных мастер-классов детей и их родителей ждут в зоне барбекю, где лучшие российские шефы будут соревноваться в приготовлении вкуснейших и полезных блюд на гриле.

Генеральный продюсер по партнерству и продвижению Hot Fest Дмитрий Ким: “Несмотря на то, что наш фестиваль для взрослых, мы готовим очень разнообразную программу для детей и подростков любого возраста. Во-первых, многие взрослые любят проводить выходные всей семьей с детьми, и фестиваль на открытом воздухе подходит для этого как нельзя лучше. Во-вторых, дети — это наше будущее, и уже через 5-10 лет именно они будут определять нашу текущую повестку, именно они станут будущими спортивными чемпионами, известными музыкантами и шеф-поварами. Мы хотим показать им все многообразие различных увлечений, чтобы буквально за один день они могли попробовать себя как в роли спортсмена, так и компьютерного гения”.

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