Хотиненко, Учитель, Бондарчук, Маковецкий поздравят продюсерский центр «ВГИК-Дебют» с 10-летним юбилеем

10 лет своей успешной деятельности команда продюсерского центра «ВГИК-Дебют» во главе генеральным директором — режиссёром, сценаристом, кинопродюсером Федором Поповым — отпразднуют 17 ноября на высоте в 333 метре, на самой высокой event-площадке Европы «90 этаж» в Москва Сити.

Юбилей пройдет в лучших традициях мировых кинофестивалей, гостей ждет традиционная красная дорожка с участием многочисленных кинозвезд, поздравления с большой сцены и вручение наград, праздничный закрытый ужина и большой концерт.

Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» был основан в конце 2011 года для решения одной из важнейших социальных задач – поддержки и продвижения молодых перспективных режиссеров, актеров, специалистов киноиндустрии, выпускников ВГИКа. За 10 лет своей деятельности «ВГИК-Дебют» помог открыть дорогу в большую киноиндустрию многим талантливым молодым профессионалам, под эгидой центра были выпущены успешные игровые, документальные и анимационные проекты.

Поздравить коллег с юбилеем придут настоящие метры кино, самые яркие представители актерской и режиссерской гильдии, представители министерства культуры РФ, журналисты: актеры Петр Федоров, Алексей Серебряков, Юра Борисов, Виктор Вержбицкий, Юра Борисов, Стася Милославская, Сергей Маковецкий, Максим Виторган, Александр Галибин, Максим Шабалин, музыкант Найк Борзов, ректор ВГИК Владимир Малышев, режиссеры Федор Бондарчук, Владимир Хотиненко, Сергей Соловьев, Алексей Учитель, Владимир Бортко, Карен Шаханзаров, Андрей Эшпай, Александр Котт, продюсеры Ренат Давлетьяров, Тимур Вайнштейн, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель комитета по культуре Госдумы РФ Елена Ямпольская, режиссер, актер и депутат Евгений Герасимов, кинокритики Антон Долин, Екатерина Мцитуридзе и другие.

А благодарить команду «ВГИК-Дебют» и профессионалам киноиндустрии, и кинозрителям есть за что. Ведь за эти 10 лет продюсерский центр открыл немало ярких новых имен ─ актеров, режиссеров, сценаристов, операторов ─ среди которых: Юра Борисов, Виталий Суслин, Рустам Ильясов, Иван Шахназаров. Александр Хант, Борис Акопов, Алексей Бородачёв, Даниил Фомичев, Серафима Головченко и другие. Картина продюсерского центра «ВГИК-Дебют» «Бык» получила главный приз 30-го фестиваля «Кинотавр», а всего компанией получено более 70 призов на международных кинофестивалях. К настоящему времени продюсерским центром «ВГИК-Дебют» реализовано семь полнометражных успешных игровых фильмов – «Дефиле», «Вакантная жизнь шеф-повара», «Рок», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Звезды», «Бык», «Печень», шесть Альманахов «Анимационный дебют ВГИК», а также 8 документальных фильмов.

Для гостей праздника предусмотрено немало сюрпризов: шоу от харизматичной певицы To-Mа, которая в этом году собрала 11 наград на лучшее видео на самых престижнейших мировых кинофестивалях, выступления от лучшего аккордеониста России Марка Майера, резидента проекта JAZZPORT певицы Аста, уникальный арт-перформанс от художницы Анастасии Брик и очень необычные подарки от партнеров праздника брендов «AlinKiss», «Мистраль», «Demi».

Ежегодно «ВГИК-Дебют» проводит один из крупнейших студенческих кинофестивалей мира – международный студенческий фестиваль «ВГИК». Это авторитетнейшие площадки для демонстрации творческих достижений будущих деятелей экранного искусства, где студенты российских и зарубежных киношкол могут показать свои учебные, курсовые, дипломные кино- и театральные работы широкой публике. В этом году финал фестиваля пройдет в Москве 19 ноября 2021 года. 17 ноября самые яркие номинанты и лауреаты, а также члены жюри 41-го Международного студенческого фестиваля ВГИК во главе с актрисой Еленой Лядовой также станут специальными гостями празднования юбилея продюсерского центра «ВГИК-Дебют».

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