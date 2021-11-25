Хотьково на два дня стал центром креативных индустрий

Метафорум «Креативные города» с участием художников, архитекторов и урбанистов, сотрудников музеев и специалистов из сферы туризма завершил свою работу 24 ноября 2021 года в Хотьково.

На площадке в числе спикеров выступили директор Культурного центра «Елизавета Мамонтова» и председатель общественной палаты Сергиево-Посадского городского округа, инициатор городских стрит-арт проектов Мария Дайн, а также председатель правления МООО «Этнопарк культуры народов» в Хотьково Алексей Ежелев, сооснователь Института исследования стрит-арта, куратор паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» в Алметьевске Полина Ёж, урбанист Михаил Семенов из Сергиева-Посада, главный архитектор отдела урбанистики города Волжского Илья Поступаев и другие.

Участниками дискуссий и круглых столов стали 17 экспертов в области креативных индустрий. Среди тем, представленных на Метафоруме: «Искусство против вандализма», «Поиск идентичности места с помощью искусства», «Город как арт-объект», «Опыт коммерческого спрей-арта». Серьезную дискуссию на Метафоруме в Хотьково вызвал вопрос взаимодействия креативного сообщества граффити-художников с органами власти и собственниками зданий для реализации творческих инициатив. Отдельное внимание спикеры уделили обсуждению существующих мер поддержки творческих индустрий и принципам построения креативных кластеров.

«Именно креативные города в современном мире становятся тем местом, где благодаря сочетанию многих факторов — насыщенной культурной жизни, научной школе университетов, продуманной стратегии развития, сообществам талантливых жителей — рождаются и воплощаются гениальные идеи. Наша цель – поддержать их, запустить процесс быстрого и ощутимого преображения городов из серых и увядающих в живые – яркие, творческие и процветающие. Один из первых важных шагов: создавать и расширять креативные сообщества в регионах. Ведь только сами жители точнее всех ответят на вопросы, каким они хотят видеть свой город, его будущее», – рассказала программный директор Метафорума Лариса Богданова.

Хотьково — второй город в России, где уже прошел национальный Метафорум. Его новыми площадками станут Байкальск, Волгоград, Ижевск, Красноярск, Севастополь, Ставрополь, Тольятти, Томск и Ярославль.

Метафорум «Креативные города» продлится до 31 января 2022 года. Он проходит в двух форматах: онлайн и гибридном. Планируется, что к онлайн-мероприятиям подключатся 1117 городов. В Метафоруме по всей стране примут участие более 10 тыс. человек и более 100 спикеров, будет более 150 тыс. часов дискуссий и выступлений, практических сессий и кросс-инновационных спринтов для решения городских проблем силами креативного сообщества. Также состоятся круглые столы с представителями власти и администраций, встречи со СМИ и фондами, подведение итогов Года креативной экономики и обсуждение новых проектов.

Метафорум «Креативные города» направлен на привлечение внимания к различным аспектам креативной экономики в России. Его миссия — раскрытие и реализация творческого потенциала нации, каждого города и каждого человека.

Основная цель форума – объединить в одном событии представителей творческого сообщества, бизнеса и власти для начала всестороннего диалога о развитии креативной экономики.

Задачи, которые ставят организаторы форума, – презентовать креативные практики преобразования личности и городов и провести обмен лучшим региональным опытом, установить и упрочить связи креативного сообщества и власти. Также участники узнают о том, какие возможности предоставляет государство для реализации творческих идей, способы монетизации проектов, поиска источников финансирования. У региональных компаний будет возможность заявить о себе на федеральном уровне.

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