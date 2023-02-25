Стартовал 9 сезон Открытых студий Винзавода

0
32

Открытые студии Винзавода входят в стратегическое направление New Names, направленное на профессиональную поддержку и развитие художников. Участниками девятого сезона стали: Саша Пучкова, Виталий Тюрлик, FARANGIZ Ra, Vivato Eka, Жения Кузьма, Саян Байгалиев, Мара Пилясинская, Даня Пирогов, Марина Кошлина.

открытые студии - винзавод

«Открытые студии Винзавода — пространство роста для начинающих художников и трамплин для развития карьеры в искусстве. Студии сокращают многие дистанции — между художником и зрителем, между художником и галеристами, между художником и арт-критиками, а еще между художником и его профессиональными целями и стремлениями. Художники находят единомышленников, делятся и заряжаются новыми идеями, смыслами, включаются в профессиональное сообщество — это бесценный опыт», — подчеркивает основательница ЦСИ Винзавод Софья Троценко.

Ментор девятого сезона Открытых студий Винзавода Лера Конончук сосредоточится с резидентами на работе с разными художественными методологиями. Мотивы сезона: исследовательское искусство и воплощение знаний в ситуации гибридизации художественных стратегий.

Среди приглашенных спикеров, помимо активных участников художественной среды, кураторы, художники и теоретики, практикующие междисциплинарный подход и ставящие под вопрос границы художественного выражения и гуманитарных исследований.

Членами экспертного совета девятого сезона Открытых студий стали: директор и основательница галереи Syntax Эльвира Тарноградская; основательница Центра современного искусства Винзавод Софья Троценко; искусствовед, куратор Фонда V-A-C Андрей Паршиков; куратор, культуролог, заведующий сектором по научно-методической работе образовательного отдела ММОМА Алексей Масляев; художник, куратор, архитектор выставочных пространств, директор галереи-мастерской ГРАУНД Солянка, арт-директор фестиваля «Выкса-Фест — 2023» Екатерина Бочавар.

Открытые студий Винзавода расположены по адресу: ЦСИ Винзавод, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8, 5 подъезд.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяЧем заняться в выходные на площадках фестиваля «Московская Масленица»
Следующая статьяСтартовал третий набор акселератора Seasons Tech

Похожие статьиПредоставлено автором